Son Dakika Haberi: Emekliye 2096 TL! SSK ve Bağ-KUR Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte cevabı

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ocak ayına girmemize sayılı günler kala vatandaşlar asgari ücret ve emekli Ocak zamları için geri sayıma başlamış durumdalar. Bilindiği üzere yapılacak maaş artışlarında en büyük etken o yılın son 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamları oluyor. Şuana kadar 5 aylık veriler açıklandı ve bu açıklanan veriler neticesinde rakamlar oluşmaya başladı. Peki, emekli Ocak zammı ne kadar olacak? Temmuz-Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 5.71 olarak gerçekleşti. Aralık enflasyonuna göre bu rakam artış veya azalma gösterecek. Son ayki enflasyon rakamının çok fazla değişiklik yaratmayacak olmasından dolayı emekli maaşları ile ilgili fikir sahibi olundu. Peki, emekli Ocak zammı ne kadar, kaç TL olacak? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili son dakika gelişmelerini sizler için hazırlamış bulunmaktayız.

EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK? 2020 EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, tablo tablo maaşları görüntüleyebilirsiniz…