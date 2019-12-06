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Aşk ile yapılan işten bereket fışkırdı

1 dönüm arazi üzerine ekilen patatesten 10 ton ürün alındı... Kalp şeklinde çıkan patates berekete ayrı bir güzellik kattı...

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 6.12.2019 10:28

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Karaören mahallesinde 1 dönüm arazi üzerine ekilen patatesten 10 ton ürün alındı.
Babası ile beraber doğal yöntemlerle hazırladıkları tarlalarına ektikleri patateste tohumundan 10 ton ürün alan Karaörenli Güllü ailesi büyük mutluluk yaşadılar. Dikim işini gerçekleştiren Yasin Güllü; ''Doğal yöntemlerle hazırladığımız tarlamıza dikim işlemini gerçekleştirdik ve zamanında bakımlarını yaptık. İnanmışlığın vermiş olduğu sonuca ulaştık, çok mutluyuz. Aşkla yapılan işin her zaman mükâfatı güzel olur. 1 dekar yerden 10 ton patates aldım. Bunların 8 tonu iri 2 tonu ise ufak. Allah bereket versin'' diye belirtti.
Ayrıca kalp şeklinde çıkan patates de bu berekete ayrı bir güzellik katmış oldu.

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Aşk ile yapılan işten bereket fışkırdı
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