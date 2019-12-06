BDDK kararı olumlu yansır

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MOODY'S, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) banka bilançolarından Grup 5 kredileri silmesine imkân tanıyan kararının sektör için olumlu olduğunu açıkladı. Toplam kredilerin yüzde 3'ünün Grup 5 kredilerden oluştuğunu belirten Moody's, değişikliğin bankaların sorunlu kredi satışını kolaylaştıracağını belirtti. BDDK düzenlemesine göre, bankalar zarar niteliğindeki kredi olarak sınıflandırdığı kredilerde borçlunun temerrüdü nedeniyle ayırdığı karşılıkların geri kazanılmasının mümkün olmadığı hallerde krediyi bilanço kayıtlarından düşebilecek.