Efes fabrikasına Nata konut dikecek

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NATAİnşaat, Anadolu Efes'in İstanbul Bahçelievler'de bulunan 126 bin 657 metrekarelik arazisini 270 milyon liraya satın aldı. Şirket, söz konusu arazi üzerinde konut projesi hayata geçirecek. Bu, daha önce İstanbul'da Tem Point projesini hayata geçiren Ankara merkezli Nata İnşaat'ın ikinci konut yatırımı olacak. Yurtiçi yatırımlarına ağırlık verdiklerini söyleyen Nata Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Tanık, özellikle AVM ve konut projelerine yoğunlaştıklarını belirtti. Anadolu Efes'e ait atıl fabrika alanı ve arsasını satın almalarının ardından o bölgede modern bir yaşam alanı inşaatına başlayacaklarını söyleyen Tanık, şunları anlattı: "Amacımız atıl alanı değerlendirerek kadim şehrimiz İstanbul'a yakışır modern bir yaşam alanı inşa etmek. İstihdam yaratarak ekonomimize katkıda bulunmak."Uzun yıllar yurtdışında müteahhitlik yaptıklarını hatırlatan Tanık, oradan kazandıklarıyla Türkiye'ye yatırım yaptıklarını dile getirdi. Türkmenistan ve Ankara'da başarılı projelere imza attıklarını belirten Tanık, "Türkmenistan'da 500 günde 180 köprü yaparak Türk firmalarının becerisini kanıtladık. Yurtdışında toplam 250 adet köprü yaptık" dedi. Türkiye'nin 5 şehrinde aynı anda AVM ve konut projeleri yaptıklarını söyleyen Tanık, "İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir ve Adana'da yatırımlarımız devam ediyor. Sadece bu yıl 1 milyon metrekare inşaat yaptık" diye konuştu. İşadamlarına çağrıda bulunan Tanık, şunları belirtti: "Ülke ekonomisi ve genç istihdamı için işadamlarımızın yurtiçi yatırımlarına ağırlık vermesi gerekiyor. "