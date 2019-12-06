Galataport’a 230 kruvaziyer rezervasyon yaptırdı

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DOĞUŞ Grubu'nun 2013'te 702 milyon dolarla ihalesini aldığı, ardından Bilgili Holding'le ortaklık yaptığı Galataport İstanbul, mayısta kapılarını açıyor. İlk kurvaziyer gemisinin nisanda limana yanaşacağını söyleyen Galataport İstanbul Genel Müdürü Erdem Tavas, "2020 için 60, 2021 için ise 170 rezervasyon aldık. Bunlar yeni açılacak bir liman için önemli rakamlar. Sadece kurvaziyer yolcusu olarak 1.5 milyon turist beklentimiz var. Toplamda 7 milyon turist ve 25 milyon ziyaretçi bekliyoruz" dedi. Projenin tamamen Karaköy semtinin ticaretini canlandırmaya yönelik düzenlendiğini belirten Tavas, şunları kaydetti: "Proje ticarete adanmış durumda. 43 bin metrekare ofis alanı ve 51 bin metrekare perakende alanı var. Dünyada sadece 10 tane olan Peninsula Otel, yatırımcı olarak geliyor. 300 milyon euroluk otelin 150 milyonluk kısmını karşıladılar. Yerli ve yabancı markalar, yeni konseptleriyle bu projede yer alacak."