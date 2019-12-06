İşsizlik maaşı 2020'de ne kadar, kaç TL olacak? İşsizlik maaşına zam gelecek mi? İşte yanıtı

Türkiye'de 600 günün üzerinde çalışıp, işinden kendi rızası dışında ayrılmak zorunda kalmış bireylere belli bir süre ödenen ücrete işsizlik maaşı adı veriliyor. Bu noktada işsizlik maaşından faydalanmak isteyen ve hali hazırda faydalanmaya devam eden vatandaşlar yeni yılda zam gelip gelmeyeceğini sorguluyorlar. Konuyla ilgili açıklamalarda yakından takip ediliyor. Peki, İşsizlik maaşı 2020 yılında ne kadar olacak? İşsizlik maaşına zam gelecek mi? Özellikle yeni yılın gelmesi ile birlikte zam haberlerinin artması bu sorunun cevabının merak edilmesine neden oluyor. Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinden İşsizlik maaşı 2020 yılında ne kadar olacak? sorusunun yanıtını bulabilirsiniz…
İşsizlik maaşındaki artış asgari ücrete göre belirleniyor. Yani bu durumda doğrudan enflasyon rakamları ile bağlantılı oluyor. Şuana kadar 5 aylık enflasyon rakamları açıklandı. Son ayın enflasyon rakamları açıklandıktan sonra Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkan karara göre işsizlik maaşına yapılacak zam belli olacak.
İŞSİZLİK MAAŞI ALMAK İÇİN NE KADAR ÇALIŞMAK GEREKİR?
İşsizlik maaşı almak isteyen vatandaşlar aşağıdaki çalışma süresi şartlarını yerine getirmelidirler;
Sigorta primi 600 günün üzerinde olmayan vatandaşlar işsizlik maaşı alma hakkını kazanamazlar. Ayrıca son 4 ay içerisinde sürekli olarak primleri ödenmiş olmalıdır.
İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?
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