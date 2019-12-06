İşsizlik maaşı 2020'de ne kadar, kaç TL olacak? İşsizlik maaşına zam gelecek mi? İşte yanıtı

Türkiye'de 600 günün üzerinde çalışıp, işinden kendi rızası dışında ayrılmak zorunda kalmış bireylere belli bir süre ödenen ücrete işsizlik maaşı adı veriliyor. Bu noktada işsizlik maaşından faydalanmak isteyen ve hali hazırda faydalanmaya devam eden vatandaşlar yeni yılda zam gelip gelmeyeceğini sorguluyorlar. Konuyla ilgili açıklamalarda yakından takip ediliyor. Peki, İşsizlik maaşı 2020 yılında ne kadar olacak? İşsizlik maaşına zam gelecek mi? Özellikle yeni yılın gelmesi ile birlikte zam haberlerinin artması bu sorunun cevabının merak edilmesine neden oluyor. Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinden İşsizlik maaşı 2020 yılında ne kadar olacak? sorusunun yanıtını bulabilirsiniz…

İŞSİZLİK MAAŞI 2020 YILINDA NE KADAR OLACAK? İŞSİZLİK MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ?

İşsizlik maaşındaki artış asgari ücrete göre belirleniyor. Yani bu durumda doğrudan enflasyon rakamları ile bağlantılı oluyor. Şuana kadar 5 aylık enflasyon rakamları açıklandı. Son ayın enflasyon rakamları açıklandıktan sonra Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkan karara göre işsizlik maaşına yapılacak zam belli olacak.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMAK İÇİN NE KADAR ÇALIŞMAK GEREKİR?

İşsizlik maaşı almak isteyen vatandaşlar aşağıdaki çalışma süresi şartlarını yerine getirmelidirler;

600 gün süre ile sigorta primi ödenmiş çalışanlar için 180 gün,

900 gün süre ile sigorta primi ödenmiş kişiler için 240 gün,

1080 gün süre ile sigorta primi ödenmiş kişiler için ise 300 gün süre ile işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor.

Sigorta primi 600 günün üzerinde olmayan vatandaşlar işsizlik maaşı alma hakkını kazanamazlar. Ayrıca son 4 ay içerisinde sürekli olarak primleri ödenmiş olmalıdır.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Son 4 ayda asgari ücret üzerinden primi ödenen kişilere 1.023.36 Türk Lirası ödeme yapılmaktadır.

Son 4 ay 3500 TL üzeri primi ödenen kişiler 1.400.00 Türk Lirası ödeme yapılmaktadır.

Son 4 ay içerisinde 6.000 Türk Lirası üzerinden sigorta primi ödenmiş kişiler için ise 2.046 Türk Lirası işsizlik maaşı ödemesi yapılmaktadır.

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