İTÜ ARI Teknokent girişimlerine 52 milyon TL yatırım

BUGÜN NELER OLDU

İTÜArı Teknokent tarafından düzenlenen 'Big Bang Startup Challenge etkinliği bu yıl yeni bir yatırım rekoruna daha imza attı. Girişim ekosisteminde hem melek yatırımcılar hem de kurumlar için okul niteliği kazanan Arı Teknokent Big Bang etkinliğiyle bu yıl 52 milyon TL'lik kaynak yarattı.Big Bang'te sahneye çıkmaya hak kazanan 20 finalist ve fuayede yer alan bazı yarı finalist gruplar ile ikinci tur yatırımlarını alan İTÜ Çekirdek girişimleriyle birlikte 52 milyon TL'lik ödül, nakit ve yatırıma ulaşılarak; bir önceki yıl dağıtılan kaynak ikiye katlanmış oldu. Startups.Watch rakamlarına göre 2019 üçüncü çeyreğinde 16 girişim 5 milyon dolar yatırım anlaşması yapmıştı. Böylece Big Bang etkinliğinde 3'üncü çeyreğin yaklaşık iki katı yatırıma sadece 1 gecede ulaşılmış oldu. 52 milyon TL'nin yaklaşık 48 milyon TL'si yatırım olarak girişimcilerle buluştu. Sahneye çıkan 20 finalist arasından en çok desteği alan ilk üç girişim Parxlab, Sensemore ve Earnado oldu.Her yıl yüzlerce girişimin başvurduğu, bu yıl ilk kez Türkiye dışında 30 farklı ülkeden de başvuru alındığı İTÜ Çekirdek'in final etkinliğinde girişimler nakit yatırım dışında, ofis, mentorluk ve teknoloji paketi desteğine sahip oldu. İlk 20'de yer alan girişimler arasında aldıkları ödül, nakit ve yatırımla ilk üçte yer almaya hak kazanan girişimler; 4 milyon 225 bin TL ile Parxlab, 567 bin TL ile Sensemore ve 545 bin TL ile Earnado oldu.Ev sahibi İTÜ ARI Teknokent, beş girişime İTÜ Çekirdek kapalı ofis ödülü, üç girişime ise Innogate ödülü verirken, diğer girişimlere ise İTÜ MAGNET ve açık ofis ödülleri verdiğini duyurdu. Etkinlikte ayrıca Elginkan Vakfı, İstanbul Sanayi Odası, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) , EnerjiSA, Anadolu Efes, Agito, Allianz, Anadolu Sigorta, PETKİM, 3M ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) de geleceğin girişimlerine destek oldu.