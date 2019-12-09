Aydınlı iki kız kardeş yılda 3 ton mantar yetiştirecek tesis kurdu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Kılavuzlar Mahallesi'nde yaşayan Hatice Ağırbaş (22) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü, ablası Fatma Ağırbaş ise Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.

Bir müddet iş arayan iki kardeş, internet üzerinden yaptıkları araştırma sonucunda istiridye mantarı yetiştiriciliği yapmaya karar verdi. Düşüncelerini paylaştıkları babaları Mesut Ağırbaş'ın da destek verdiği kardeşler, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"ne başvurdu. Proje kapsamında 28 bin liralık hibe alan iki kardeş, üretimi yapacakları tesis arayışına girdi.

AHIRI TESİSE DÖNÜŞTÜRDÜLER

Maddi imkanları yeterli olmayan kardeşler, sonunda evlerinin yanında bulunan ahırı bu iş için kullanmaya karar vererek, yaptıkları tadilatla burayı yılda 3 ton üretim kapasiteli tesise dönüştürdü.

Mantarların hasat aşamasında da kendileri çalışan iki kardeş, ürünlerini anlaştıkları toptancıların yanı sıra perakende olarak internetten de satıyor.

"ÖNEMLİ OLAN YAPABİLECEĞİNİZE İNANMAKTI"

AA muhabirine açıklama yapan Hatice Ağırbaş, kendi işlerini yaptıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

İşe başladıkları andan itibaren başarılı olacaklarına inandıklarını aktaran Ağırbaş, "Çevremizden 'Kız başınıza nasıl yapacaksınız?', 'Daha önce hiç mantar yetiştirdiniz mi', 'Ne anlarsınız?' diyenler oldu ama biz onlara hiç aldırış etmedik ve bu işe girdik. Önemli olan yapabileceğinize inanmaktı. Biz de buna inandık ve yola çıktık." dedi.

En büyük destekçinin babaları olduğunu belirten Ağırbaş, "Kadın erkek ayrımı yok bence. Kadın da erkek de isterse her şeyi yapabilir. Erkeğin yaptığını kadın da yapabilir. Bence herkes kendi ayakları üstünde durabilmeli. Kendi paramızı kendimiz kazandığımız için çok mutluyum." diye konuştu.

Kendi işlerini yaptıkları için mutlu olduklarını belirten Fatma Ağırbaş ise kadınların çok şeyi başarabileceklerini ifade etti.

Baba Mesut Ağırbaş da kızlarıyla gurur duyduğunu belirterek, "Kızlarım bu fikirle bana geldiğinde hemen destek verdim. Önceden burası ahırdı. Tadilat yaptık. Kızlarıma yardım ettim ve üretime başladılar. Tadını bile bilmedikleri bir ürüne yöneldiler. Başarılı oldular. Onlarla gurur duyuyorum." dedi.