Eğitim almayan taksici havalimanlarında çalışamayacak

İstanbul'da taksi şoförlerinin turizm konusundaki farkındalıklarını artırmak ve turistlere karşı bilinçli davranışlarını pekiştirmek amacıyla, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 23- Eylül-4 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Havalimanı'nda "Taksi Şoförlerine Turizm Eğitimi" düzenlendi. Bu kapsamda, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi'nde görev yapan 1700 taksiciye eğitim verildi.

Eğitim Programının ikinci etabı Sabiha Gökçen Havalimanı Taksi Şoförleri için gerçekleştirilecek ve 1000 taksi şoförüne eğitim verilecek. İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hülya Kaya ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz'ın katılımlarıyla açılışı yapılan program; Pendik Belediyesi, Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlendi.