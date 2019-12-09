Kanal İstanbul kazaları bitirecek

BUGÜN NELER OLDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul Projesi'nin, İstanbul Boğazı'nın geleceği için artık zaruret halini aldığını vurgulayarak, "Kanal İstanbul, sadece bugünün değil yarının da projesidir. İstanbul Boğazı'nı kazalardan kurtaracak projedir" dedi. Bakan Turhan, hükümet olarak Türkiye'nin refah devleti olması için büyük çaba sarf ettiklerine dikkati çekerek, birbirinden büyük projeleri hayata geçirdiklerinin altını çizdi.Kanal İstanbul'un dünyanın en büyük projelerinden biri olacağını dile getiren Turhan, şu anda 25 bin gemi kapasitesi bulunan İstanbul Boğazı'nda her yıl ortalama 40-42 bin gemi trafiği olduğuna işaret etti. Boğaz'ı kullanacak gemilerin neredeyse bir hafta beklemek durumunda kaldıklarını, güvenliği sağlamak amacıyla da gemileri kılavuz ve römorklarla geçirdiklerini bildirdi. Turhan, İstanbul Boğazı'ndan geçen tehlikeli yük miktarının 150 milyon tonu aştığı, küresel petrol ticaretinin önemli bölümüne Karadeniz ve Marmara Denizi'nin ev sahipliği yaptığı bilgisini verdi. Turhan, dünya ticaretinin doğuya kayması nedeniyle boğazları kullanan gemi sayısının her yıl arttığına dikkat çekerek, 20 yıl içinde İstanbul Boğazı'nı kullanacak gemi sayısının 70 bini bulmasının beklendiğini vurguladı.PROJENIN Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından Kanal İstanbul'un geçebileceği 5 koridor üzerinde yıllarca çalışmalar yapıldığını bildiren Turhan, Marmara ve Karadeniz'e olumlu etkileri olacağını vurguladı.