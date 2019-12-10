Asgari ücrette son dakika gelişmesi! 2020 asgari ücret zammı için 3 formül! İşte detaylar...

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bugün Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılacak ikinci toplantıyla birlikte 2020 asgari ücret rakamı için kritik bir eşik de aşılmış olacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ilk toplantıda, "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz. Alt sınırı daha ideal bir noktaya getirmek istiyoruz" demişti. Peki asgari ücret için öne çıkan üç formül neler? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...