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Asgari ücrette gelişmesi! 2020 için 3 formül! İşte detaylar...

Türkiye'nin gözü-kulağı 'ndan gelecek haberinde. 7 milyonu aşkın vatandaşı direkt olarak etkileyecek ve tüm maaş kalemlerinde görülebilecek 2020 için bugün komisyon ikinci kez toplanıyor. 2 Aralık'ta yapılan ilk toplantı sonrası '?' 'asgari ücret zammı' sorgulamalarını yoğun olarak gerçekleştirek zam oranını merakla bekleyenler için 3 asgari ücret formulü öne çıkıyor. Peki yüzde 15, 20, 27.6 zam oranlarıyla asgari ücret rakamı ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin detayları....

Giriş Tarihi: 10.12.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 10:12
Asgari ücrette son dakika gelişmesi! 2020 asgari ücret zammı için 3 formül! İşte detaylar...

ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Bugün Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılacak ikinci toplantıyla birlikte rakamı için kritik bir eşik de aşılmış olacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ilk toplantıda, "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz. Alt sınırı daha ideal bir noktaya getirmek istiyoruz" demişti. Peki asgari ücret için öne çıkan üç formül neler? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Asgari ücrette son dakika gelişmesi! 2020 asgari ücret zammı için 3 formül! İşte detaylar...
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