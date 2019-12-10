Bakan Kurum'un Madrid'deki temasları

Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 25. Taraflar Konferansı (COP25) kapsamında mevkidaşını, Türkiye standında ağırlayarak bir süre görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen ikili görüşmede, Türkiye ve Moldova arasında çevre ve şehircilik alanında ikili ve bölgesel ekonomik iş birliği ve bunları geliştirmeye yönelik konular ele alındı.





Bakanlar, Gagavuz Özerk Yeri'nde yaşayan Gagauz Türklerinin durumu, buranın kalkınması için yapılacak çalışmalar ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Görüşme sonunda Kurum, mevkidaşına hediye takdim etti.

BAKAN KURUM, KATAR BELEDİYE VE ÇEVRE BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Kurum, Katar Belediye ve Çevre Bakanı ile görüştü- BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 25. Taraflar Konferansı kapsamında Madrid'de bulunan Bakan Kurum, Katar Belediye ve Çevre Bakanı Abdullah Bin Abdulaziz Bin Turki Al Subaie ile Türkiye standında bir araya geldi.

Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 25. Taraflar Konferansı (COP25) kapsamında Katar Belediye ve Çevre Bakanı Al Subaie'yi, Türkiye standında ağırlayarak bir süre görüştü.





Basına kapalı gerçekleştirilen ikili görüşmede, Türkiye ve Katar arasında çevre ve şehircilik alanında ikili ve bölgesel ekonomik iş birliği ve bunları geliştirmeye yönelik konular ele alındı.

Bakanlar ayrıca ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşme sonunda Kurum, mevkidaşına hediye takdimin etti.