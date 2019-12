Dünya prodüksiyon devleri Ace Of Mice'ta bir araya geliyor

"Master of Production Meets in Istanbul" mottosuyla yola çıkılan Production Talks ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines bünyesinde, İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu'nda iki gün boyunca dünyaca ünlü prodüksiyon devlerini ağırlayacak. Vestel Sponsorluğunda etkinliklerin prodüksiyonuna dair tüm ayrıntıların yer aldığı konferansta; ses getirmiş büyük organizasyonların yaratıcıları dünyada bir ilk olarak Vestel Production Talks'un dev sahnesinde bir araya gelecek.



Hem etkinlik sırasındaki deneyimlerin hem de etkinlikten sonra bu deneyimlerin farklı platformlarda milyonlarca kişiye ulaşması için prodüksiyonların yaratıcılığı ve uygulama kalitesi her geçen gün daha üst seviyelere taşınıyor.



Projelerinde en yeni teknolojilerle yaratıcılığı bir araya getiren öncü ve vizyoner isimlerden oluşan Vestel Production Talks Konuşmacıları sunumlarında, hayranlık uyandıran projelerinin hayata geçişi ile ilgili detayları anlatmakla kalmayıp, prodüksiyon sektörünün önümüzdeki yıllarda nasıl değişeceği ve şekilleneceği konusunda da önemli bilgiler verecek.

Sadece Türkiye'den değil Avrupa, Orta Asya ve önümüzdeki dönemde World Expo ve Dünya Futbol Şampiyonası gibi iki büyük etkinliği organize edecek olan Arap Yarımadası'ndan da bir çok katılımcının takip edeceği Vestel Production Talks misafirlerin konuşmacılara soru sorabileceği ve sunum saatleri dışında birebir görüşme ve sohbet etme şansı bulabileceği interaktif bir etkinlik olacak.

Sahnede ağırlanacak prodüksiyon devleri ise;

EXPO 2017'nin açılış şovu ve BMW 100.yıl etkinliğinin teknik tasarımcısı Andree VERLEGER,

Rio Olimpiyatları 2016'nın kreatif direktörlüğünü ve EXPO 2016'nın açılış şovunu üstlenen Adriano MARTELLO,

2000 yılından itibaren Eurovision'un Prodüksiyon Direktörlüğünü üstlenen Ola MELZIG,

Sertab'ın Müzikali ve bir çok Broadway müzikalı Işık tasarımcısı Ken Billington,

Rio 2016 Yaz Olimpiyatlarının Işık Tasarımcısı Durham Marenghi,

Dünyadaki en büyük etkinliklerin ve konserlerin Performans Fotoğrafçısı Ralp Larmann,

Showtex'in Uluslararası İş Geliştirme Müdürü Ivo Kersmaekers,

Bright! Stüdyolarının Genel Müdürü Thomas Giegerich,

Show Producer Hans C. Muecke,

Production Resource Group LLC CEO'suTom Van Hemelryck,

Sochi Kış Olimpiyarları Açılış Seremonisi ve Circle of Light Moscow şovlarını düzenleyen COSMO AV kurucusu Pierre Yves Toulot

Emmy Ödüllü sanat yönetmeni Matt Steinbrenner

Eğlence sektörünün en kreatif isimlerinden biri olarak görülen ve Grease, VIVID Grand Show gibi büyük projelerde görev alan Krista Monson