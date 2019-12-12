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2020 yılı bütçe görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor

TBMM Genel Kurulunda, Enerji ve ve Aile, Çalışma ve Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2020 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 12.12.2019 11:14
2020 yılı bütçe görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor

TBMM Genel Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2020 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda bakanlıkların yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile Mesleki Yeterlilik Kurumu bütçeleri de görüşülecek.

Bütçeler üzerinde ilk sözü HDP Grubu adına İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu aldı.

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2020 yılı bütçe görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor
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