Nesneler "Turkcell IoT Platform" ile konuşacak

Turkcell'in açıklamasına göre, dünyanın önde gelen yazılım şirketlerinden Software AG'nin Cumulocity ürünlerinin sunulduğu Turkcell IoT Platform, bağlantılı varlıkları şirketlerin faydası için izliyor, yönetiyor ve üretilen verileri ileri analitik yetenekleri ile aksiyona dönüştürüyor.

Aynı zamanda servis olarak (IoT as a Service) sunulan platform, altyapı yatırımı yapmadan bulut üzerinden yönetilebilirken "kullandığın kadar öde" modeliyle de şirketlere kolaylık sunuyor. Turkcell veri merkezlerinin gücüyle de desteklenen Turkcell IoT Platform, verilerin yurt içinde kalmasını sağlayarak güvenlik konusunda üstün hizmet sunuyor.

Kurumsal şirketlerin yanı sıra uygulama geliştiricilerin de kullanımına açık olan platform, bu alanda ihtiyaç duyulabilecek tüm araçları bünyesinde barındırıyor. Bununla birlikte platformda yer alan şirketler, kendi çözümlerini Turkcell gücüyle geliştirerek nesnelerin interneti ekosisteminin kullanımına sunacak.

Böylece birbirinden farklı deneyimler ve Turkcell Büyük Verisi ile zenginleşecek olan platform, bu alandaki en kapsamlı çözümlerini bünyesinde barındıracak. Turkcell IoT Platform'u tercih eden kurumsal müşteriler ise iş verimliliğini artırırken küresel rekabette de bir adım öne geçecek.