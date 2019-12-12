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Sompo’dan yeni reklam “Biz Sizi Anlıyoruz...”

Giriş Tarihi: 12.12.2019
Sompo’dan yeni reklam “Biz Sizi Anlıyoruz...”
Sompo Sigorta, yeni reklam filmini yayınladı. "Biz Sizi Anlıyoruz" mottosuyla hazırlanan reklam filmi, Sompo Sigorta'nın sigorta sektörüne ve müşterisine bakış açısına vurgu yapıyor. Reklam filminde, Sompo Sigorta çalışanı Tamer'in çevresinde oluşan beklenmedik durumlara karşı sergilediği duyarlı tutumu ve yakınlarına verdiği değeri samimi bir dille anlatıyor. Firma, 'İnsan bazı şeyleri önceden göremese de değer verdiğini göstermek için önlem almalı' söylemiyle hızlı aksiyon alabilen, müşterisine ve çevresine duyarlı, adil bir yaklaşım aktarıyor.
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Sompo’dan yeni reklam “Biz Sizi Anlıyoruz...”
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