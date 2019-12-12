Yerli güneş paneli Ankara'da üretilecek

Kalyoncu, Başkent OSB'de kurulan Entegre Güneş Enerjisi Fotovoltaik Panel Üretim Fabrikası için düzenlenen İşe Başlama Töreni'nde, tesisin tüm bölümlerinin gelecek yıl haziranda tamamlanacağını söyledi.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi kapsamında güneşte şu anda yaklaşık 6 bin megavat kurulu güce ulaştığını ifade eden Kalyoncu, "Güneşte 10 yıl içinde 10 bin megavata çıkma stratejisi bulunuyor. Temiz enerji üretimiyle her bir kilovatsaatte 500 gram fosil karbondioksit emisyonu engellenecek. Bin megavatlık bir yenilenebilir enerji santraliyle 1,5 milyon ton fosil ve karbondioksit salımı engellenecek." diye konuştu.

Kalyoncu, ilk Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) güneş enerjisi ihalesinde en düşük teklifi veren şirketin Kalyon Enerji Grubu olduğunu belirterek, "Bu fabrikada senelik 500 megavat kapasiteli güneş paneli üretimi gerçekleşecek. Avrupa'nın nadir fabrikalarından biri olacağız. Türkiye'nin Orta Doğu'daki ilk entegre fabrikası olacağız. Tüm aşamalarına kadar her bir hücrenin ekipmanı üretilecek. Burada 1300 kişiye istihdam sağlanacak." ifadelerini kullandı.

"ÜRETİME 30 NİSAN 2020'DE BAŞLANACAK"

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ Genel Müdürü Ahmet Taşkın da fabrikada ilk entegre panel üretimine 30 Nisan 2020'de başlanacağını söyledi.

Çin'in en büyük teknoloji firmalarından China Electronic Technology Corporation ile birlikte çalışacaklarını belirten Taşkın, "Fabrikamızda kullanacağımız ekipmanların bir kısmını Çin'de üreteceğiz bir kısmını da Japonya ve Avrupa'da üreteceğiz." dedi.

Taşkın, Türkiye'de yaklaşık 30 adet panel üreticisi olduğunu dile getirerek, "Önceden Türkiye'de hazır alınan hücreler panel üzerine yerleştirerek basit bir üretim yapılıyordu. Bu entegre fabrikada ingot, hücre ve modül üretilecek." diye konuştu.