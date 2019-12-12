Yerli ve milli 5G sistemlerinin demoları tanıtıldı

Sayan, Uçtan Uça Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi kapsamında Türk Telekom Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen çalıştayda, kritik öneme sahip haberleşme sektöründe kullanılan donanım ve yazılım gibi yüksek katma değerli ürünlerin yerli ve milli imkanlarla temin edilmesi için çalışmalar yapıldığını söyledi.

4.5G yetkilendirmesi kapsamında mobil işletmeciler tarafından yılda yaklaşık 1,5 milyar liralık donanım ve yazılım yatırımı yapıldığını ifade eden Sayan, "Bunun en az yüzde 45'inin yerli ürünlerden temin edilmesi gerektiğini dikkate aldığımızda, pastadan ayrılan bu payın yerli üreticilerimiz tarafından iyi değerlendirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Sayan, 4.5G ile getirilen yükümlülüklerin başlangıç olduğuna dikkati çekerek, asıl hedefin 5G teknolojisine ilk geçen ülkelerden birinin Türkiye olması ve 5G şebeke ekipmanlarının önemli bir kısmının yerli kaynaklarla üretilmesi olduğunu bildirdi.

Mobil şebekeler üzerinden sınırlı ölçüde sunulan birçok servisin 5G ile daha hızlı, daha kaliteli, daha yaygın, daha yenilikçi olarak kullanıcılara sunulabileceğini vurgulayan Sayan, şöyle konuştu:

"Son dönemlerde 5G'ye giden yolda ülkemizde önemli çalışmalar yürütülüyor. Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesinin (HTK) yürütmekte olduğu ve TÜBİTAK tarafından desteklenen Uçtan Uça Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi ile 5G teknolojisine özel kritik şebeke donanım ve yazılımları geliştiriliyor."

"MART 2020'DE RADYOLİNK EKİPMANLARININ TASARIMI TAMAMLANACAK"

Sayan, proje kapsamında geliştirilen radyolink ekipmanlarının tasarımının tamamlanarak Mart 2020'de canlı şebekede test edilebilecek ve gelecek yılın haziran ayında şebekelerde kullanılabilecek duruma geleceği bilgisini verdi.

HTK tarafından yürütülen 5G projesine ULAK AŞ'nin de dahil olduğuna işaret eden Sayan, oluşan bu sinerji ve güç birliğiyle hedeflere en kısa zamanda ulaşılacağını söyledi.

Sayan, dünya devi firmaların tek bir marka etrafında ekosistemlerini oluşturduklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bizim farklı markalarla hareket etmemiz imkansıza yakın. Bu nedenle yaptığımız bütün çalışmalara devam ederken bir taraftan da markalaşma çok önemli. Günümüzde, başını Çin ve ABD'nin çektiği 5G ve Ötesi teknolojilere yönelik dünyada bir teknoloji savaşı var. Bu savaşın farkında olarak biz de gereken tedbirleri almalı ve üzerimize düşen görevleri layıkıyla yerine getirebilmek için kamu, özel sektör, 3 büyük operatörümüz, HTK ve ULAK olarak üzerimize düşenleri hep birlikte yapmalıyız."

5G teknolojisine yönelik çabanın karşılığını bulabilmesinin firmaların geliştirdiği ürünlerin ticari şebekelerde kullanılmasıyla mümkün olabileceğini anlatan Sayan, gelecek dönemde altyapı ürünlerinin tedarikinde rekabetin ve yerli ürünlerin mevcut şebekelere entegrasyonunun sağlanmasını yakından takip edeceklerini dile getirdi.

"ORTAK ALTYAPIYI ÖNEMSİYORUZ"

Sayan, vatandaşların 5G teknolojisini deneyimleyebilmelerine imkan tanıyacak kullanım senaryoları üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Buradaki temel hedef, 5G'nin ticari olarak ülkemizde sunulmaya başlamadan önce halihazırda yabancı tedarikçilerin ürünleri kullanılarak yapılan 5G denemelerine benzer uygulamaları, yerli ve milli ürünlerle yapabilmek." değerlendirmesinde bulundu.

5G altyapısının kurulmasıyla ilgili ilk test sahalarından birinin İstanbul Havalimanı olacağını ifade eden Sayan, diğer test sahalarının da İstanbul ve Ankara'da 5G vadileri olarak belirlendiğini bildirdi.

Sayan, yerli ve milli ürünlerin ticari şebekelerde kullanılabilirliğini net olarak ortaya koyduktan ve dünya standartlarında ürünleri hazır hale getirdikten sonra 5G'ye yönelik frekans ihalesinin yapılacağını söyledi.

Mükerrer yatırımların önlenmesi açısından ortak altyapı kullanımını önemsediklerine işaret eden Sayan, gelecek yıl bu konuyla ilgili yasal düzenleme yapılacağını kaydetti.

YERLİ VE MİLLİ 5G SİSTEMLERİ TANITILDI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ile Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir'in de katıldığı toplantıda konuşmaların ardından yerli ve milli imkanlarla Havelsan tarafından geliştirilen "Görev Kritik Video Group Call&Video Push", Çekirdek Şebeke NSSF&NEF", "NFVI Telco Bulut Platformu" ve İ2İ tarafından geliştirilen "5G BBU" ürünlerinin demoları tanıtıldı.

Söz konusu ürünlerin, kritik görevlerde koordinasyonu artırma, acil durumlarda belli kullanıcılara daha fazla kullanım kapasitesi verme, nesnelerin interneti teknolojilerinin 5G'ye entegre edilmesi ve 5G için geliştirilen ürünlere altyapı oluşturmaya imkan sağlaması hedefleniyor.