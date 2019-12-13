Kişiye özel tedavi başarıyı yakalıyor

BUGÜN NELER OLDU

tarafından desteklenen FXH girişim programının kazananları Münih'te düzenlenen etkinlikte açıklandı. Etkinlikte tedavi ve teşhis aşamasında kişiselleştirmeyi sağlayan teknolojiler öne çıktı. Dönüşümü yeni nesil teknoloji girişimlerini satın alarak ve destekleyerek hayata geçirmeye çalışan Roche, son 4 yıl içinde 10 yeni nesil girişimi değeri açıklanan 10 milyar dolardan fazla bedelle bünyesine kattı. Önümüzdeki yıllarda ilaç değil, veri şirketi olarak göreceğimiz pek çok sağlık şirketinin davranışı bu şekilde değişiyor. Bu yüzden bir an önce sağlık verileri konusunda düzenleme ve denetimlerin teknolojik gelişmeyi engellemeden sürdürmek kaçınılmaz.Aslında ilaç şirketleri teknoloji şirketlerinin yaşadığı dönüşümü son 10 yıldır yoğun şekilde yaşıyor. Teknolojinin getirdiği kazanımları teşhis ve tedavi yöntemlerinin kişiselleştirilmesi amacıyla kullanıyor. Bunun için daha çok büyük veri, yapay zeka, makine öğrenmesi ve bulut gibi yeni nesil teknolojilerden faydalanıyor. Yeni nesil gen teknolojisi güncel teknolojilerin desteğiyle kişiye özel teşhis ve tedavi konusunda mesafe katediliyor.FXH girişim yarışmasında destek alan girişimlerde yine kişiseye özel tedavi, teşhis ve tanı girişimleri öne çıkıyor. Danimarkalı biyomedikal şirketi GLX ANALYTIX, otoimmün ve nörodejeneratif hastalığı tespit ediyor ve tedavinin etkinliğini belirliyor. Böylece tıbbi tedaviyi kişiselleştiriyor. Nanovery, dünyanın en ölümcül hastalıklarını teşhis etmek için nanorobotlar geliştiriyor. Nanovery'nin nanorobotları kan örneklerine ekleniyor. Her bir nanorobot, tıpkı bir 'arama fonksiyonu' gibi, belirli bir kanser DNA mutasyonunu arıyor. Yapay zeka kullanarak Nanovery yeni kanser mutasyonlarını hedef alabilen yeni nanorobotlar tasarlayabiliyor.EBENBUILD'IN amacı, Akut Solunum Yetmezliği (ARDS) hastalarına hayatta kalma ve düzelme ihtimallerini yükseltmek için bireysel olarak uyarlanmış doğru mekanik ventilasyon ayarları sunmak. Hastanın akciğerlerinin BT taramasını derinlemesine fizyolojik bilgi ve mühendislikle ve fizik tabanlı algoritmalar ile birleştirerek, insan akciğerlerinin son derece hassas dijital ikizleri oluşturuyor.