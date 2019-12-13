Şehir Hastanesi’nde tek noktadan hızlı işlem

BUGÜN NELER OLDU

Büyük Şehir Hastanesi'nde hastalar kaybolmasın diye teknoloji çözümüyle destekleniyor. Hastalar tek noktadan işlemini yaparak gideceği yer hakkında bilgilendiriliyor. Türkiye'nin sağlık alanındaki en büyük 'kamu-özel işbirliği' projesi olan Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi'nin tüm bilgi teknolojileri altyapısı, Türk Telekom Grubu tarafından gerçekleştirildi. Hastanenin veri merkezi, bilgisayar ve çevre birimleri, bilişim güvenliği alt yapısının yanı sıra Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) de bu kapsamda hayata geçirildi. Ankara Şehir Hastanesi'nin etkin bir şekilde çalışması için gereken tüm yazılımlar Türk Telekom tarafından bir araya getirildi. HICAMP Sağlık Çözümleri Platformu'nun devreye alındığı hastanede, bu yazılımların ihtiyaç duyduğu veri merkezi kurulumu ile tüm donanım, ağ ve diğer bilgi teknolojileri altyapısının entegrasyonu da yine Türk Telekom uzmanlığıyla gerçekleştirildi.Büyük hastanelerde sorun haline gelen bazı işlemler otomasyon projesiyle çözülüyor. Ankara Şehir Hastanesi'nde İnnova'nın HiCamp Sağlık Çözümleri Platformu ile hastanelerde yoğun bakım servislerinden güvenliğe, temizlik işlerinden atık yönetimi gibi çözümler tek bir çatı altında sunuluyor. Tedavi sürecinde hasta, ilaç, ilacın dozu ve personel doğrulamasıyla süreç güvenilir hale geliyor.SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) ortaklığında kurulan Teknopark İstanbul 10'uncu yılını kutluyor. Türk savunma sanayisinin inovasyon merkezi konumunda bulunan Teknopark İstanbul'da bin 600'ü aşkın milli projeyi hayata geçiren Aselsan, Roketsan, TAI, TEI, STM, BMC, Altınay, Ctech, Pavotek ve Armelsan gibi önemli şirketler yer alıyor. MİLGEM Korvet, Altay Tankı, Anka İHA, LHD Amfibi Hücum Gemisi gibi savunma sanayisinin önde gelen Ar-Ge projelerine ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını dile getiren Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, "Kampüsümüzde 300'ü aşkın şirket ve 5 bin kişilik nitelikli Ar-Ge mühendisi bulunuyor. 2020 yılı sonunda yaklaşık 9 bin kişilik istihdama ulaşacağız" dedi.