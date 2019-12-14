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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: ", Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesidir. Boğaz'ın özgürlük projesidir."

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 14.12.2019 21:24 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 21:36
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Kanal İstanbul'u, kıyı yapıları, yat limanları, konteyner limanları, lojistik merkezleriyle ülkemizin geleceği için son derece önemli bir proje olarak görüyoruz. Ülkemiz için olduğu kadar, dünya için de çok önemli bir proje olan Kanal İstanbul'un ÇED sürecinde sona yaklaştık. Projemizi, çevre hassasiyetini en üst düzeyde tutarak yürüttüğümüzü altını çizerek belirtmek isterim.

Boğaziçi kesinlikle imara açılmıyor. Boğaziçi'nin tarihi ve doğal dokusu ve siluetini koruyoruz. Yeşil alanları arttırıyoruz. Boğaz'da kaçak yapılaşmayla hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bu konu, yerel idarelerin çözebileceği bir sorun olmanın ötesine geçmiş, ulusal bir sorun haline gelmiştir.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması
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