İş dünyasına müjde! Faiz tek haneye iniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Türkiye için değişim başlıyor" sloganıyla başlattığı Anadolu şehirlerinde iş dünyası ve vatandaşla buluşma ziyaretlerinin dünkü durağı Kayseri ve Nevşehir oldu. Kayseri'deki konuşmasında iş dünyasına müjde veren Bakan Albayrak, "Allah'ın izniyle 2020'ye girmeden tek haneli faizleri kamu bankalarımız piyasalarımızda başlatıyor.Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.Albayrak, iş dünyasının kredi faizlerinin yüzde 9-11 aralığına çekileceği sinyalini verdi.Bir yıl önce Türkiye'nin kur, faiz, enflasyon şeytan üçgenine sıkışıp kalacağını ve bu sarmaldan çıkamayacağını söyleyenlerin büyük bir hayal kırıklığına uğradıklarını belirten Albayrak, "Bir yıl önce TÜFE'de yüzde 24-25, ÜFE'de yüzde 45 seviyelerini gördük. Bir yıl geçti, eylül, ekim, kasım itibarıyla yüzde 9-10'lara geldik. Yılsonu inşallah enflasyonu yüzde 12 seviyesinin altında kapayacağımız, önümüzdeki yıldan itibaren tek haneli enflasyonu kalıcı hale getireceğimiz bir döneme giriyoruz" dedi.Tarihin en büyük ekonomik saldırılarına maruz kaldıkları bu süreci güçlü bir direnç ortaya koyarak geride bıraktıklarını vurgulayan Albayrak, "Türkiye'nin potansiyeline güvenenlerin kazandığı, felaket senaryoları ile ülkemizi, milletimizi korkutmaya çalışanların hüsrana uğradığı bir dönem oldu. 'Türkiye sendelesin, yoluna devam edemesin' diye ümitle bekleyen çok kesim var. Bunlar üzüldü; üreticisine, sanayicisine, yatırımcısına güvenen kazandı" diye konuştu. Faiz oranlarında da enflasyondakine benzer şekilde ciddi iyileşme yakalandığını ifade eden Albayrak, Merkez Bankası'nın son beş ayda 12 puan faiz indirimi yaptığını hatırlatarak, şöyle konuştu: "Çok kısa bir sürede faizlerin yarı yarıya düşeceği bir performansı hep birlikte görmüş olduk. Ne oldu? 15 aydır, birileri felaket tellallığı yaprak 'faizler inerse kur uçacak, dolar 10'ları bulacak' dediler. Gerek Merkez Bankası'nın gerçekçi para politikası gerek kamu bankalarımızın üreticinin yanında güçlü duruşuyla piyasalar üzerindeki faiz baskısını bertaraf ettik."Merkez Bankası'nın faiz indirim kararından sonra kamu bankalarıyla görüştüğünü anlatan Albayrak, "Bana dedikler ki, 'faizler düşüyor, maliyetler düşüyor'. Kamu bankalarının bu iyileşmeleri hemen piyasaya yansıtması lazım. Bir gün bile geciktirmek yok. Hesaplarını, kitaplarını yapıyorlar. İnşallah kredilerde yüzde 11-13.5 faiz oranını yüzde 9-11.5 aralığına düşürerek bunu en kısa sürede reel sektöre yansıtacağız" dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "100 Bin Sosyal Konut Projesi"ne de değinen Albayrak, bu proje kapsamında aylık 894 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile Türkiye tarihinin en ucuz finansal maliyetiyle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabileceğini aktardı. Albayrak, her yıl 100 bin sosyal konutun yapılacağını, kapasiteye göre sayıyı artırabileceklerini söyledi.Bakan Albayrak, mobilya sektörünün kendilerinden talepleri olduğunu belirterek, "Bunları bize ilettiler, not ettik. İnşallah onunla ilgili bir çalışmamız var, çok kısa sürede güzel haberler vereceğiz. Ben buradan ön sinyalini vereyim" dedi.Eylül ayı itibarıylaTürkiye'deihracatçıkayıtlı şirketsayısının ithalatçılarınsayısını geçtiğinibelirten Albayrak,"Her geçen yıl bu daha daartacak. İşte bunu destekleyeceken önemli enstrümanlardanbirisi İVME Paketi... Bupaketle birlikte son 5 aydır kasımayı sonu itibarıyla 50 binden fazlaişletmeye 40 milyar liralık limit tahsisedildi ve bunun 25 milyar lirası kullanıldı"dedi. Ekonomi değer paketi kapsamında25 binden fazla firmaya 20 milyar liralık kredikullandırıldığını anlatan Albayrak, "KOBİ Değer 1ve 2 paketleriyle de 45 milyar liradan fazla kredikullandırıldı. Halkbank ve TESKOMB araçlığıylayüzde 6-7-8 faizle 240 bine yakın esnafımıza25 milyara yakın finansman sağlandı" bilgisinipaylaştı. Albayrak, dengelenme süreci boyuncayaşanan her iyileşmeyi hiç bekletmeden işdünyasına ve vatandaşlara yansıtmayadevam edeceklerini dile getirdi.Kayseri'nin ardından Nevşehir'de iş dünyasıyla buluşan Bakan Albayrak, son çeyrekte ekonomide yaklaşık yüzde 5'lik büyüme performansı yakalanacağını belirterek, "Ekimde sanayi üretimi yıllık yüzde 3.8 artışla büyüme eğilimini sürdürdü. Bu veriler, son çeyrekte öngördüğümüz büyümenin gerçekleşeceğine işaret ediyor" dedi. Albayrak, Türkiye'nin potansiyeline inananların kazandığını söyledi.Cuma namazını Bürüngüz Camii'nde kılan Albayrak, daha sonra pastırmacı esnafını ziyaret etti. Albayrak, Kayseri ve Kastamonu pastırmasından hangisinin daha güzel olduğunun sorulması üzerine "Buraya gelip pastırma yemeden olmaz. Türkiye'nin bütün pastırmaları on numara ama Kayseri'ninki başka" dedi.