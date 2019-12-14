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İş dünyasına müjde! tek haneye iniyor

’nın indiriminden sonra kamu bankaları harekete geçiyor. Bakan Albayrak, “2020’ye girmeden faiz tek haneye inecek. Faizler yüzde 9-11 aralığına çekilecek” diyerek iş dünyasına müjde verdi

Ali ALTUNDAŞ Ekonomi
Giriş Tarihi: 14.12.2019
İş dünyasına müjde! Faiz tek haneye iniyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Türkiye için değişim başlıyor" sloganıyla başlattığı Anadolu şehirlerinde iş dünyası ve vatandaşla buluşma ziyaretlerinin dünkü durağı Kayseri ve Nevşehir oldu. Kayseri'deki konuşmasında iş dünyasına müjde veren Bakan Albayrak, "Allah'ın izniyle 2020'ye girmeden tek haneli faizleri kamu bankalarımız piyasalarımızda başlatıyor.
Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.
Albayrak, iş dünyasının kredi faizlerinin yüzde 9-11 aralığına çekileceği sinyalini verdi.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADILAR
Bir yıl önce Türkiye'nin kur, faiz, enflasyon şeytan üçgenine sıkışıp kalacağını ve bu sarmaldan çıkamayacağını söyleyenlerin büyük bir hayal kırıklığına uğradıklarını belirten Albayrak, "Bir yıl önce TÜFE'de yüzde 24-25, ÜFE'de yüzde 45 seviyelerini gördük. Bir yıl geçti, eylül, ekim, kasım itibarıyla yüzde 9-10'lara geldik. Yılsonu inşallah enflasyonu yüzde 12 seviyesinin altında kapayacağımız, önümüzdeki yıldan itibaren tek haneli enflasyonu kalıcı hale getireceğimiz bir döneme giriyoruz" dedi.
Tarihin en büyük ekonomik saldırılarına maruz kaldıkları bu süreci güçlü bir direnç ortaya koyarak geride bıraktıklarını vurgulayan Albayrak, "Türkiye'nin potansiyeline güvenenlerin kazandığı, felaket senaryoları ile ülkemizi, milletimizi korkutmaya çalışanların hüsrana uğradığı bir dönem oldu. 'Türkiye sendelesin, yoluna devam edemesin' diye ümitle bekleyen çok kesim var. Bunlar üzüldü; üreticisine, sanayicisine, yatırımcısına güvenen kazandı" diye konuştu. Faiz oranlarında da enflasyondakine benzer şekilde ciddi iyileşme yakalandığını ifade eden Albayrak, Merkez Bankası'nın son beş ayda 12 puan faiz indirimi yaptığını hatırlatarak, şöyle konuştu: "Çok kısa bir sürede faizlerin yarı yarıya düşeceği bir performansı hep birlikte görmüş olduk. Ne oldu? 15 aydır, birileri felaket tellallığı yaprak 'faizler inerse kur uçacak, dolar 10'ları bulacak' dediler. Gerek Merkez Bankası'nın gerçekçi para politikası gerek kamu bankalarımızın üreticinin yanında güçlü duruşuyla piyasalar üzerindeki faiz baskısını bertaraf ettik."
Merkez Bankası'nın faiz indirim kararından sonra kamu bankalarıyla görüştüğünü anlatan Albayrak, "Bana dedikler ki, 'faizler düşüyor, maliyetler düşüyor'. Kamu bankalarının bu iyileşmeleri hemen piyasaya yansıtması lazım. Bir gün bile geciktirmek yok. Hesaplarını, kitaplarını yapıyorlar. İnşallah kredilerde yüzde 11-13.5 faiz oranını yüzde 9-11.5 aralığına düşürerek bunu en kısa sürede reel sektöre yansıtacağız" dedi.

UCUZ KONUT SAYISI ARTABİLİR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "100 Bin Sosyal Konut Projesi"ne de değinen Albayrak, bu proje kapsamında aylık 894 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile Türkiye tarihinin en ucuz finansal maliyetiyle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabileceğini aktardı. Albayrak, her yıl 100 bin sosyal konutun yapılacağını, kapasiteye göre sayıyı artırabileceklerini söyledi.

MOBİLYA SEKTÖRÜNE GÜZEL HABER
Bakan Albayrak, mobilya sektörünün kendilerinden talepleri olduğunu belirterek, "Bunları bize ilettiler, not ettik. İnşallah onunla ilgili bir çalışmamız var, çok kısa sürede güzel haberler vereceğiz. Ben buradan ön sinyalini vereyim" dedi.

HER İYİLEŞMEYİ YANSITACAĞIZ
Eylül ayı itibarıyla Türkiye'de ihracatçı kayıtlı şirket sayısının ithalatçıların sayısını geçtiğini belirten Albayrak, "Her geçen yıl bu daha da artacak. İşte bunu destekleyecek en önemli enstrümanlardan birisi İVME Paketi... Bu paketle birlikte son 5 aydır kasım ayı sonu itibarıyla 50 binden fazla işletmeye 40 milyar liralık limit tahsis edildi ve bunun 25 milyar lirası kullanıldı" dedi. Ekonomi değer paketi kapsamında 25 binden fazla firmaya 20 milyar liralık kredi kullandırıldığını anlatan Albayrak, "KOBİ Değer 1 ve 2 paketleriyle de 45 milyar liradan fazla kredi kullandırıldı. Halkbank ve TESKOMB araçlığıyla yüzde 6-7-8 faizle 240 bine yakın esnafımıza 25 milyara yakın finansman sağlandı" bilgisini paylaştı. Albayrak, dengelenme süreci boyunca yaşanan her iyileşmeyi hiç bekletmeden iş dünyasına ve vatandaşlara yansıtmaya devam edeceklerini dile getirdi.

SON ÇEYREKTE BÜYÜME YÜZDE 5'İ BULUR
Kayseri'nin ardından Nevşehir'de iş dünyasıyla buluşan Bakan Albayrak, son çeyrekte ekonomide yaklaşık yüzde 5'lik büyüme performansı yakalanacağını belirterek, "Ekimde sanayi üretimi yıllık yüzde 3.8 artışla büyüme eğilimini sürdürdü. Bu veriler, son çeyrekte öngördüğümüz büyümenin gerçekleşeceğine işaret ediyor" dedi. Albayrak, Türkiye'nin potansiyeline inananların kazandığını söyledi.

PASTIRMACI ESNAFINI ZİYARET ETTİ
Cuma namazını Bürüngüz Camii'nde kılan Albayrak, daha sonra pastırmacı esnafını ziyaret etti. Albayrak, Kayseri ve Kastamonu pastırmasından hangisinin daha güzel olduğunun sorulması üzerine "Buraya gelip pastırma yemeden olmaz. Türkiye'nin bütün pastırmaları on numara ama Kayseri'ninki başka" dedi.

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İş dünyasına müjde! Faiz tek haneye iniyor
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