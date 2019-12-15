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Bakan açıkladı! İşte projesiyle ilgili yeni detaylar

, İstanbul'da katıldığı 5. Konya Tanıtım Günleri'nde projesiyle ilgili detayları açıkladı. Kurum, 894 liradan başlayan taksitlerle gerçekleştirilecek projenin az katlı, komşuluk ilişkilerinin ve mahalle kültürünün yansıtıldığı bir proje olacağını söyledi.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 15.12.2019 17:57
Bakan açıkladı! İşte 100 bin sosyal konut projesiyle ilgili yeni detaylar

, bu yıl 5'incisi düzenlenen Konya Tanıtım Günleri'ne katıldı. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen etkinlikte Bakan Kurum, Konyalı hemşehrileriyle hasret giderdi. Alanda kurulan stantları tek tek gezen Kurum'a vatandaşların ilgisi büyük oldu. Etkinliğe ayrıca Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile Konyalı iş adamları ve bürokratlar katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, etkinlikte yaptığı konuşmada projesi ve Konya'da gerçekleştirilecek projelerle ilgili bilgi verdi.

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Bakan açıkladı! İşte 100 bin sosyal konut projesiyle ilgili yeni detaylar
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