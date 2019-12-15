Bakan açıkladı! İşte 100 bin sosyal konut projesiyle ilgili yeni detaylar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu yıl 5'incisi düzenlenen Konya Tanıtım Günleri'ne katıldı. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen etkinlikte Bakan Kurum, Konyalı hemşehrileriyle hasret giderdi. Alanda kurulan stantları tek tek gezen Kurum'a vatandaşların ilgisi büyük oldu. Etkinliğe ayrıca Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile Konyalı iş adamları ve bürokratlar katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, etkinlikte yaptığı konuşmada 100 bin sosyal konut projesi ve Konya'da gerçekleştirilecek projelerle ilgili bilgi verdi.