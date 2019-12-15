İhracatçılara 2020’de 3.7 milyar liralık destek

BUGÜN NELER OLDU

Meclis Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçesini sunan ve milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan ihracatçılara müjdeli haber geldi. Bakan Pekcan, gelecek yıl ihracatçılara 3 milyar 757 milyon lira destek sağlayacaklarını söyledi. Bakan Pekcan, sınır kapılarındaki araç trafiğinin yönetilmesi ve düzenlenmesine ilişkin randevulu sanal sıra sistemini de gelecek yıl devreye alacaklarını belirtti. 'Varış Öncesi Gümrükleme Projesi'nin havayolu taşımacılığına da uygulanması için çalışmaları 2020'de tamamlayacaklarını belirten Bakan Pekcan, tarama sistemlerinin Türkiye'de üretimi için Milli Tarama Sistemi çalışmalarına başladıklarını kaydetti. Geçen yıl 21 kara kapısına plaka tanıma sistemleri kurulduğunu hatırlatan Pekcan, yıl sonu itibarıyla 10 Ro-Ro limanında da bu sistemlerin kurulumunu devreye aldıklarını söyledi.Karekodlu çekte sayının 115 milyonu aştığını anlatan Bakan Pekcan, "2020'de karekodlu bono ile elektronik çek ve bonoları devreye alacağız" dedi. Perakende Bilgi Sistemi'ni (PERBİS) 2020'de uygulamaya almayı planladıklarını belirten Pekcan, 'Hal Kayıt Sistemi'nin etkinliği artırdıklarını da söyledi.