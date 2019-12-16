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haber: görüşmeleri son durum! Asgari ücret zammı 2020 ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret zam görüşmelerinin başlaması ile birlikte 7 milyonu aşkın çalışan yeni yılda yapılacak zam ile ilgili gelişmelerini yakından takip etmeye başladı. Bilindiği üzere Asgari Ücret Komisyonu ilk görüşmeyi 2 Aralık’ta, ikinci görüşmeyi ise geçtiğimiz günlerde Türk-İş ev sahipliğinde gerçekleştirmişti. Peki, asgari ücrete 2020 Ocak ayında ne kadar zam yapılacak? Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığında gerçekleşen toplantıda önemli kararlar alınırken; brüt ve net konusunda açıklama da yapıldı. Hâl böyle olunca da, yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren konuya yönelik 'Asgari ücret 2020'de ne kadar olacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Öyle ki, asgari ücret zammı oranı merakla beklenirken 3 formül de öne çıkıyor. İşte, net, brüt ve zam oranı gibi merak edilen birçok başlığı içeren son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 16.12.2019 08:10 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 08:10
Son dakika haber: Asgari ücret zammı görüşmeleri son durum! Asgari ücret zammı 2020 ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücrete yapılacak zam miktarı ile ilgili gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere Asgari Ücret Belirleme Komisyonu ilk görüşmeyi 2 Aralık tarihinde gerçekleştirmiş, ikinci görüşmeyi ise geçtiğimiz günlerde Türk-İş ev sahipliğinde yapılmıştı. 7 milyon kişiyi ilgilendiren hakkında kritik eşik aşılıp üç formül öne çıkmıştı. Daha önce Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz. Alt sınırı daha ideal bir noktaya getirmek istiyoruz" demişti. Peki, ? İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK? 2020 OCAK ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Tam bu noktada da, gerek görüşmeleri, gerekse asgari ücret zam oranı son dakika haberlerini yakından takip eden vatandaşların konuya yönelik araştırmaları da artış gösterdi. Bu doğrultuda, '2020 Asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı belli oldu mu?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Zira, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığında gerçekleşen toplantıda önemli kararlar alınırken; brüt ve net asgari ücret zammı konusunda açıklama da yapıldı. Peki, 3. toplantı ne zaman olacak?

Konuya yönelik son dakika detaylarını sizler için derledik.

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Son dakika haber: Asgari ücret zammı görüşmeleri son durum! Asgari ücret zammı 2020 ne kadar, kaç TL olacak?
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