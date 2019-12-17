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kredilerinde indi

Giriş Tarihi: 17.12.2019
Eximbank kredilerinde faiz indi
Ticaret Bakanı Pekcan, Eximbank'ın döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen oranlarda 100 baz puana varan yeni indirimlere gidildiğini açıkladı. Bakan Pekcan, şu bilgileri verdi: "Yapılan düzenlemeye göre, kısa vadeli kredi faizlerinde 15 baz puan indirim yapılmasına, marka kredisi faizlerinde 100 baz puan indirim yapılarak libor/euribor+ yüzde 2.75'e düşürülmesine ve vadenin 3 yıldan 10 yıla çıkarılmasına, reeskont kredisi faizlerinde tüm vadelerde 10 baz puanlık indirim yapılarak faiz oranlarının 120 gün vadede libor/euribor + 0.40'tan 0.30'a düşürülmesine, katılım bankaları aracılığıyla kullandırılan Sevk Öncesi İhracat Döviz Kredisi için 120, 180, 360 gün olan vadelere 540 gün seçeneği getirilmesine karar verildi."
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Eximbank kredilerinde faiz indi
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