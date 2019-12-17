Eximbank kredilerinde faiz indi

BUGÜN NELER OLDU

Ticaret Bakanı Pekcan, Eximbank'ın döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen oranlarda 100 baz puana varan yeni indirimlere gidildiğini açıkladı. Bakan Pekcan, şu bilgileri verdi: "Yapılan düzenlemeye göre, kısa vadeli kredi faizlerinde 15 baz puan indirim yapılmasına, marka kredisi faizlerinde 100 baz puan indirim yapılarak libor/euribor+ yüzde 2.75'e düşürülmesine ve vadenin 3 yıldan 10 yıla çıkarılmasına, reeskont kredisi faizlerinde tüm vadelerde 10 baz puanlık indirim yapılarak faiz oranlarının 120 gün vadede libor/euribor + 0.40'tan 0.30'a düşürülmesine, katılım bankaları aracılığıyla kullandırılan Sevk Öncesi İhracat Döviz Kredisi için 120, 180, 360 gün olan vadelere 540 gün seçeneği getirilmesine karar verildi."