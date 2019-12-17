Kredi faiz oranları son dakika indirimi! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi güncel faiz oranları burada!

Ekonomide yaşanan olumlu ivme kredi faiz oranlarına yansıyor. Özellikle kamu bankalarının ardından özel bankaların da konutta faizi 0.99'a çekmesiyle kredi faiz oranları daha da merakla takip edilir hale geldi.

Kredi çekerek ev - otomobil sahibi olmak ya da diğer ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kişiler en güncel kredi faiz oranları bilgisine ulaşmak istiyor. Peki bankalar müşterilerine hangi kampanyaları sunuyor?

İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Yapıkredi, Vakıfbank, QNB Finansbank ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.17

Taşıt kredisi: 1.21

Konut kredisi: 0.99