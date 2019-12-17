Vakıf Emeklilik teknolojik marka algısını güçlendiriyor

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VAKIF Emeklilik, sektöründe bir ilk olan Dijital Dönüşüm Müdürlüğü ile teknoloji ve dijitalleşme süreçlerini tek elden yürütüyor. Operasyonel verimliliğini en yeni teknolojik imkânlarla desteklemeyi amaçlayan Vakıf Emeklilik, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik stratejilerini birleştirerek, sunduğu hizmetleri daha kaliteli bir hale getirmeyi hedefliyor. Vakıf Emeklilik dijitalleşme çalışmalarıyla yılda 2,4 milyon ağacın kesilmesini önleyerek, sürdürülebilirlik adına örnek bir sonuca imza attı. Sektörde bir ilke daha imza atarak, yerinde Ar-Ge Merkezi kurduklarını söyleyen Vakıf Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Cenk Torgalöz, "Vakıf Emeklilik olarak teknolojiyi işin içine katarak müşteri deneyimi ve operasyonel verimlilik gibi konularda lider ve yenilikçi bir vizyon belirleyerek sektöründeki ilk dijital dönüşüm müdürlüğünü şirketimiz bünyesine kattık. Metodolojimizin bir sonucu olarak müşterilerimize mobilden ve web ortamından hizmet sağlayarak müşteri hizmet kalitemizi çağın gereksinimlerine uygun bir hale getiriyoruz" açıklamalarında bulundu.