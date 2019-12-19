Kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve tüm bankaların güncel kredi faiz oranları

Merkez Bankası'nın yılın son faiz kararını açıklaması ile birlikte kredi faiz oranlarında bir değişiklik olup olmadığı vatandaşlar arasında merak konusu oluyor. Yakın zamanda kredi çekmek isteyen vatandaşlar arama motoru üzerinden 'taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları ne kadar' sorusunun yanıtını araştırıyor. Hatırlanacağı üzere, ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi yaptı. Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 200 baz puan düşürülerek yüzde 14'ten yüzde 12'ye indirilmesine karar vermişti. Peki, kredi faiz oranları ne kadar oldu? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası ve daha birçok bankanın ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…

KREDİ FAİZ ORANLARI 2019 | VAKIFBANK, HALKBANK, ZİRAAT BANKASI, İŞ BANKASI İHTİYAÇ-TAŞIT-KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Kredi faiz oranlarında indirime giden bankaları ve güncel gelişmeleri bu başlık altından bakabilirsiniz.

Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası Halkbank ve diğer pek çok bankanın kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sabah.com.tr olarak detayları sizler için haberimizde derledik.

İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Yapıkredi, İş Bankası, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...