Avrasya Tüneli'nden yıllık 1,2 milyar lira tasarruf

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin trafik yüklerini paylaşarak, daha dengeli şehir içi ulaşımına katkıda bulunan Avrasya Tüneli'nin bu yıl yaklaşık 1,2 milyar lira tasarruf sağladığı hesaplandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Anadolu Yakası'nda İstanbul-Ankara devlet yolu (E-5 kara yolu) ile Avrupa Yakası'nda tarihi yarımadadaki Kennedy Caddesi'ni (Sahil yolu) birleştiren, sadece otomobil ve minibüs gibi hafif araçların kullanabildiği Avrasya Tüneli, 20 Aralık 2016'dan bu yana hizmet veriyor. Yapı Merkezi ve SK E&C firmalarının ortaklığıyla yap-işlet-devret modeli kapsamında inşa edilen tünelde, 31 Ocak 2017 itibarıyla 24 saat kesintisiz işletmeye geçildi.

Doğu-batı aksında özellikle doruk saatlerde yoğun trafiğin oluştuğu İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin trafik yüklerini paylaşarak, daha dengeli şehir içi ulaşım hedefine katkıda bulunan tünel, trafik yoğunluğunun çözümünde de önemli işlev gördü.

ZAMAN VE YAKITTAN TASARRUF

Avrasya Tüneli sadece trafik yoğunluğunun aşılmasına katkı sağlamakla kalmadı, ciddi miktarda tasarruf imkanı da verdi.

Yapılan hesaplamaya göre, tünelle bu yıl zamandan 870 milyon lira, yakıttan 295 milyon lira, emisyondan 31 milyon lira olmak üzere toplam 1 milyar 196 milyon lira tasarruf edildi.

Kazlıçeşme-Göztepe hattında kara yoluyla yolculuk edilirse mevcut köprülerle ortalama 42 dakika sürüyor. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde bu süre 60 ile 100 dakika arasına kadar çıkıyor.

Günlük 120 bin araç kapasitesiyle hizmet veren tünel sayesinde seyahat süresi ise bu hatta 100 dakikadan 15 dakikaya iniyor. 2 katlı tünelde bir kat gidiş, bir kat dönüş imkanı bulunuyor.

Proje kapsamında 10,9 kilometrelik tünele bağlantı yolu düzenlemesi yapılırken, 4 alt geçit, 5 yaya üst geçidi, 2 hemzemin yaya geçidi ve 2 kavşak düzenlemesi gerçekleştirildi.

DÜNYANIN EN BAŞARILI MÜHENDİSLİK PROJELERİNDEN

Trafikteki uzun seyahat süresi sebebiyle yoğun bir şekilde atmosfere salınan egzoz gazlarıyla CO2, PM, Nox ve SO2 gibi zararlı gazlar, projenin gerçekleştirilmesiyle önemli ölçüde azaldı.

Tünelle tarihi yarımadaya giren araç sayısı ve oluşan toplam transit yolculuk düştü. Garanti edilen araç geçiş sayısı aşıldıktan sonra farkın yüzde 30'u hazineye aktarılıyor.

Dünyanın en başarılı mühendislik projelerinden Avrasya Tüneli, Uluslararası Yol Federasyonundan ödül de aldı. Sadece teknik özellikleriyle değil, çok katmanlı ve sağlam finansman yapısıyla büyük bir başarı örneği olarak gösterilen Avrasya Tüneli, federasyon tarafından "Proje Finansmanı ve Ekonomi" dalında Global Başarı Ödülü'ne layık görüldü.