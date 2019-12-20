Bakan Albayrak Para Sohbetleri’nin konuğu

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BUGÜN NELER OLDU

ilk milli ekonomi kanalı APara'nın düzenlediği 'Para Sohbetleri'ne, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuk olacak. Bakan Albayrak'ın ikinci kez katılacağı programının moderatörlüğünü APara Genel Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner yapacak. Bakan Albayrak programda ekonomideki son gelişmeleri ve dengelenme sürecinin ardından başlayan toparlanma sürecini anlatacak. Bakan Albayrak, programda katılımcıların sorularını da yanıtlayacak. Albayrak, Yeni Ekonomi Programı kapsamında belirlenen hedefleri ve bunlara ulaşabilmek için atılacak adımları katılımcılarla paylaşacak. Ayrıca Türkiye ekonomisinin 2020 yol haritasının da ipuçlarını verecek.