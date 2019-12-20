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zaman, hangi tarihte yapılacak? ödemeleri miktarı ne kadar?

Hayvancılıkla uğraşan kişiler tarafından merak edilen konulardan bir tanesi de buzağı desteği oluyor. Belirlenen illerde doğan ve şartları sağlayan buzağılara destek sağlanıyor. Geçtiğimiz sene 2 Temmuz ile 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında sağlanan destek bu sene ne zaman yapılacak? zaman yapılacak? Buzağı ödemeleri destek miktarı ne kadar? İşte tüm bilgiler!

Giriş Tarihi: 20.12.2019 09:17 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 09:17
Buzağı desteği 2019 ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Buzağı destek ödemeleri miktarı ne kadar?

Çiftçilere her yıl buzağı destek ödemeleri yapılıyor. İlk taksitler daha öncesinde yatmış olup şimdi ikinci taksitler bekleniyor. Binlerce çiftçi destek ödemeleri için tam tarihi bekliyor. Konu ile ilgili güncel bilgileri merak eden vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. Bu doğrultuda; buzağı desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Buzağı destek ödemeleri miktarı ne kadar?

2018/2 BUZAĞI DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2018 yılının 2. ödemesi henüz Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmadı. Ödemelerin yakın zaman içerisinde hayvancılık ile uğraşan vatandaşlara ödenmesi bekleniyor.

Yetiştiriciler, desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, Herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.

BUZAĞI DESTEKLEME ÜCRETİ NE KADAR?

4 Ay ve üzeri buzağılara 350 TL/baş

Soy kütüğüne kayıtlı 500 Tl/Baş

Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL/Baş

Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave) 200 TL/Baş

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bu imkandan faydalanmak isteyen üreticilerden bazı kriterlere uymaları talep edilecek. İşte, o kriterler;

Buzağıları 4 Ay (120 Gün) Öncesinde Satma Şartları

Buzağılarını işletmesinde 4 ay büyütmeden erken yaşta satan yetiştiricilerden; en az 50 baş dişi sığırı olanlar 4 aydan önce buzağılarını satabilir,

Buzağılarını erken yaşta satmak istediklerini işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, satışını yapacağı buzağıların kulak küpe numaralarını liste halinde dilekçeyle bildirir.

İl/ilçe müdürlükleri bu kapsamdaki işletmelerin ve buzağıların listesini HAYGEM'e bildirir.

Yetiştiricilik Bölgesi illerindeki buzağılara Karar kapsamında belirtilen ilave destek verilir.

Soy kütüğü desteği;

Buzağı, soy kütüğüne kayıtlı anadan doğmuş ve anası kendi ırkından boğanın sperması ile tohumlanmış olmalı,

Süt ölçümü yapılan ayda, işletmedeki inek sayısının en az üçte ikisinin süt verimleri ölçülmüş ve sisteme kaydedilmiş olmalı,

Süt ölçümleri 2018 yılında en az 6 kez yapılmalıdır.

Döl Kontrolü boğanın yavrusu ilave desteği;

Döl kontrolünden geçmiş boğaların ülkemizde üretilen spermalarından doğan,

Bu durum tohumlama tarihiyle ve belgesiyle doğrulanabilen buzağılara verilir.

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