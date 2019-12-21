Dünya devinden TL kredisi

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Türk Lirası'nın hakim olduğu finansal mimarinin oluşturulmasında kritik öneme sahip olan, bankalara döviz likiditesini kullanmadan faiz riskini yönetme imkânı sağlayarak uzun vadeli TL kredilerin önünü açan Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF), dünya devi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından da kullanıldı. EBRD, Türkiye'nin elektrik altyapısının iyileştirilmesini desteklemek amacıyla Enerjisa'ya 100 milyon dolar karşılığı TLREF'e endeksli TL kredi verdi. EBRD'den yapılan yazılı açıklamaya göre söz konusu kredi, EBRD'nin TLREF ile bağlantılı ilk kredisi oldu.Türk bankalarının faiz ve vade risklerinden korunmak için kullandıkları Londra'daki TL-döviz takas (swap) piyasasına alternatif oluşturması beklenen TLREF piyasasında ilk işlem EBRD tarafından yapılırken, banka yıl sonuna kadar büyük bir işlem daha gerçekleştirmeyi planlıyor. EBRD'nin kıdemli işlemcisi Abdessamad Abouti, TLREF piyasasının geliştikçe hacimlerin Londra swap piyasasındaki hacmin üzerine çıkacağını öngördüklerini söyledi. TLREF, TL cinsi krediler ve borçlanma araçları için gösterge değişken faiz olarak kullanılıyor. Ayrıca finansal türev ürünlerde, finansal sözleşmelerde karşılaştırma ölçütü işlevi görüyor. Abouti Londra'daki TL swap piyasasında aktif büyük yabancı bankaların TLREF'in kullanımı konusunda risk departmanlarından itirazla karşılaşmadıklarını ve istekli olduklarını söyledi. TLREF, dolara ihtiyaç duyulmadan, yani bankaların Londra swap piyasasına uğramasına gerek bırakmadan TL faiz takası altyapısı oluşturulmasını amaçlıyor.İŞLEMİ YAPMAKTAN MEMNUNUZBORSA İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Alpogan Sabri Erdoğan, geçen gün yaptığı "Yabancı bankaların, TL üzerinden Türk şirketlerine sağladıkları TLREF'e endeksli kredileri çok yakında duyacaksınız" açıklaması ile bu işlemin sinyalini vermişti. EBRD Avrasya Enerji Direktörü Aida Sitdikova, "Enerjisa ile işbirliğimizi Türkiye sermaye piyasasının gelişimini destekleyecek TLREF kriteriyle yaptığımız işlemle genişletmekten çok memnunuz" dedi. Enerjisa CFO'su Michael Moser ise, "Türkiye'deki şirketleri destekleyen finansal araçların gelişimine katkıda bulunmaktan mutluyuz" diye konuştu.