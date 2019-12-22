2020’nın yol haritasını çizdi

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Hazineve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin ilk yerli ve milli ekonomi kanalı aPara'nın düzenlediği 'Para Sohbetleri'nin ikinci kez konuğu oldu. Moderatörlüğünü aPara Genel Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in yaptığı programda ekonomideki son gelişmeleri ve dengelenme sürecinin ardından başlayan toparlanma sürecini anlatan Bakan Albayrak, katılımcıların sorularını yanıtladı. Albayrak, Yeni Ekonomi Programı kapsamında belirlenen hedefleri ve bunlara ulaşabilmek için atılacak adımları katılımcılarla paylaştı. Bakan Albayrak, Türkiye ekonomisinin 2020 yol haritasının da ipuçlarını verdi. Program sonrasında sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Albayrak, "Ekonomide 2019 yılı değerlendirmelerimizi ve 2020 yılı projeksiyonlarımızı aPara tarafından düzenlenen Para Sohbetleri programında piyasa analistlerimiz, akademisyenlerimiz ve iş insanlarımızla paylaştık" ifadelerini kullandı.