81 il için çarpık yapı alarmı

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 81 ilde 'Örnek İmar Uygulaması Projesi' hayata geçirmek üzere kolları harekete geçti. Bu kapsamda devam eden örnek imar uygulamaları tamamlanarak düzensiz, çarpık, sosyal donatılardan mahrum sahalar sona erecek. Hayata geçirilecek düzenlemeden sonra imara uygun, modern kentin ihtiyaç duyduğu kullanım alanları ortaya çıkacak.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ve hukuki imkânlarının paylaşılması ve bu konudaki tecrübelerinin aktarılması sonucunda belediyelerde imar uygulamalarındaki karar alma ve işleyişler hız kazanmış olacak. Örnek imar uygulamalarında vatandaşın katılımının sağlanması ile şeffaflık sağlanacak. Bu şekilde çevre duyarlılığı da artırılmış olacak. Ayrıca yerel dokuyu bozan ve yatay mimariye karşı oluşacak imar planlarının uygulamasının da önüne geçilmiş olacak. Proje kapsamında bakanlık geçen yıl, GAP (Güney Anadolu Projesi) ve KOP (Konya Ovası Projesi ) kapsamında Konya Meram, Adıyaman Gölbaşı ve Karaman Ermenek ilçelerinde 'Örnek İmar Uygulamasını' tamamladı. Tamamlanan projeler ile birlikte bakanlık bu yılda da; Yozgat Sorgun, Mardin Midyat, Denizli Acıpayam, Samsun Tekkeköy ve Düzce Beyköy Beldesi olmak üzere beş ilde örnek imar uygulama projelerinde sona geldi. Bakanlık önümüzdeki yıl da 13 ilde Örnek İmar Uygulaması başlatacak.11. Kalkınma Planı'na göre projenin uygulanması için 81 ilden; Amasya, Tekirdağ, Burdur, Kırşehir, Ordu, Kahramanmaraş, Sivas, Sinop, Karabük, Şanlıurfa, Yalova, Muğla ve Çanakkale illeri olmak üzere 13 ilde "Örnek İmar Uygulamaları" parselasyon planı yapılacak. 2021 yılında 20 ilde, 2022'de 20 ilde, 2023 yılında ise 20 ilde olmak üzere toplamda 60 ilde uygulama yapacak olan bakanlık; 2023 yılı sonu itibarıyla 81 İlin tamamında projeyi tamamlamış olacak.