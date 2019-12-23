Sağlıkta yıldız ülke Türkiye

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Son 10 yıldır Avrupa, Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler ve Rusya tarafında sağlığa en büyük yatırım Türkiye'de yapıldı. Türkiye'nin sağlık alanında yıldız gibi parlayan bir ülke olduğunu belirten Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, tıbbi cihaz sektörünün 2003'te 14 milyon dolar olan ihracatını 570 milyon dolara çıkararak 40 kat artırdığını söyledi. Demir, "Üretime ve ihracata bu dönemdeki kadar teşvik ve desteğin olduğu başka bir dönem hatırlamıyorum. 2023 hedefimiz ihracatı 2 milyar doların üzerine çıkarak Türkiye toplam ihracatının yüzde 1'ini oluşturmak" dedi. Ağırlıklı olarak ihracatı Avrupa ülkelerine yaptıklarını söyleyen Demir, "Biyoteknolojik ürünler ihraç ediyoruz. İhracatta inovatif ürünlerle orta düşük teknolojiden, orta yüksek ve yüksek teknolojiye doğru gidiyoruz" diye konuştu. Demir şunları söyledi: "Ülke olarak neye ihtiyacımız olduğunu bilirsek, yatırımı oraya yönlendirme imkanını da buluruz. Sağlıkta yıldız gibi parlıyoruz. Coğrafi olarak çok iyi bir noktadayız. Sağlık hizmeti kalitemiz ABD ve AB standartlarında. Sağlık turizminde de bunu görüyoruz. 1 milyar dolar çok ciddi bir rakam bunu 5 milyar 10 milyar dolarlara çıkarma şansımız var."Tıbbi cihazların takibini sağlayacak Ürün Takip Sistemi'nin (ÜTS) 1 Ocak 2020'de devreye gireceğini anımsatan Demir, "Her bir tıbbi cihaz ürünü üretim anından ya da ithalat anından hangi hastanede hangi hekim tarafından hangi hastaya kullanıldığına kadar takip edilecek. Hem Medula, hem İlaç Takip Sistemi hem de şimdi ÜTS bizim Avrupa'dan önde olduğumuz alanlar. Avrupa'ya bu İTS ve ÜTS'yi satabiliriz. Bu iki teknoloji ve altyapı sadece bizde var, dünyada ikinci bir ülkede yok" dedi.TÜRKIYE'NIN dijital hastaneler noktasında da çok ileri de olduğunu anlatan Demir, "Kağıtsız hastane olarak tabir ettiğimiz HIMSS7 kriterlerine sahip Ödemiş, Tire Devlet Hastaneleri ile Yozgat Şehir Hastanesi var. Bu oran tüm Avrupa'da 3. HIMSS 6 kriterlerine sahip 166 hastanemiz var. ABD'den sonra dünyada ikinciyiz" dedi.