BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla cuma günü Kocaeli Gebze'de kamuoyuna tanıtılacak olan yerli otomobille ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. TOGG'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Aynalar yerli yerinde" ifadesi kullanılarak, Türkiye'nin otomobilinin aynalarının da yer aldığı fotoğraf yayınlandı. Paylaşımda, "Yeniliğe yolculuk devam ediyor... Geri sayımda son 3 gün!" ifadesi kullanıldı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, önceki gün yaptığı açıklamada sosyal medya hesabından her gün yerli otomobilden bir fotoğraf paylaşacağını duyurmuştu.TOGG'un önceki gün açtığı resmi Twitter hesabı, 24 saatte 95 bini aşkın takipçiye ulaştı. TOGG, 5 babayiğit olarak anılan Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında 2018 yılında Türkiye'nin otomobilini geliştirmek üzere kuruldu.