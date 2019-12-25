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’nin geleceğine 1 milyarlık destek

Giriş Tarihi: 25.12.2019
Türkiye’nin geleceğine 1 milyarlık destek
Kalkınma Yatırım Bankası, Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında yöneteceği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ana yatırımcısı olduğu Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu'nun kurulduğunu duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop'un katılımıyla gerçekleşen toplantıda, toplamda 750 milyon TL büyüklüğündeki iki fon tanıtıldı. Varank, "Büyümeyi ve kalkınmayı daha kuvvetli bir şekilde desteklemek adına, finansal piyasalarımızda yeni bir reformu hayata geçiriyoruz" dedi. Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop ise "Bu fonlarla birçok şirket ve girişime toplamda 750 milyon TL yatırım yapacağız. Fonlar 2020 sonuna kadar 1 milyar TL'ye ulaşacak" diye konuştu.
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Türkiye’nin geleceğine 1 milyarlık destek
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