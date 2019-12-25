Yeni yılda hedef: Her kulvarda büyüme

SEDDK

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Sigorta sektörü 2020'ye birçok yenilik ile giriyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SDDK) faaliyetine başlıyor. Türkiye Sigorta Birliği'nde (TSB) de başkan ve yönetim değişti. Sektörün 2020 hedeflerini ve yapısal değişikliklerin neler getireceğini TSB'nin yeni Başkanı Atilla Benli anlattı. Sigorta sektörünün oto dışı branşlarda büyümesi gerektiğini vurgulayan Benli, "Ekonomideki büyüme eğilimiyle birlikte yangın ve doğal afetler, genel zararlar ve genel sorumluluk branşlarında ilerleme sağlanabilir. Tamamlayıcı sağlık sigortası artan sağlık harcamaları yükünün hafifletilmesi anlamında kamunun da geliştirilmesini desteklediği bir ürün. Fiyatının özel sağlık sigortasına kıyasla daha uygun olması ve Türkiye genelindeki yaygın özel hastane ağı düşünüldüğünde sigortalılara anlamlı bir çözüm sunması en önemli avantajı. 2020 yılında tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerinin de yaygınlığının artacağını öngörüyorum" dedi.Ekonomideki iyileşme ile alacak ve kefalet sigortası gibi ürünlerin de hareketleneceğini belirten Benli, "Siber sigortalar her geçen gün önemini artırıyor. Bu alanda da 2020 yılında penetrasyon artış gösterecektir. Kredilerdeki genişlemeye paralel olarak hayat sigortası gelişimini sürdürecektir. Bakım sigortası ürünleri tarafında gelişmeler yaşanacaktır. Katılım sigortasında da büyüme devam edecek" dedi. Benli, "Ekim 2019 itibarıyla toplam primde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24'lük bir artışla yaklaşık 54.5 milyarlık bir üretime ulaştık. Hayat dışında üretim yaklaşık 46 milyar olurken, aynı dönemde hayat tarafındaki üretim ise 9 milyara yaklaştı. Sektörümüz 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.3'lük büyüme başarısı gösterdi" şeklinde konuştu.KATILIM sigortacılığı alanındaki gelişmelere de değinen Benli, katılım sigortasında dünyada toplam prim üretiminin 20 milyar doları aştığına dikkat çekerek şunları ifade etti: "Pazarda; Suudi Arabistan, İran ve Malezya toplam üretimin yüzde 85'ini gerçekleştiriyor. Bu 20 milyarlık toplam prim üretimi, tüm dünyada sigortacılık prim üretiminin yalnızca binde 4'üne karşılık geliyor. Katılım sigortacılığı alanında Malezya, Endonezya gibi büyük oyunculardan biri olabiliriz."yılında sektör gündemindeki en önemli gelişmelerden birinin SEDDK'nın kurulması olduğunu belirten Benli, "SEDDK'nın en önemli faydası sektöre çok daha yakın bir konumda yer alarak, ikincil mevzuatı hızlı bir şekilde çıkarabilecek bir yapıda olması. SEDDK önemli adımlar atılmasını sağlayacak" dedi.BES'TE 120 milyar TL fon büyüklüğüne ve otomatik katılım ile birlikte 13 milyon katılımcı sayısına ulaşıldığını belirterek, "Bu hem sektör hem de ülkemiz adına sevindirici olmakla birlikte yeterli değil. 2020 programı katılımcıların sistemde uzun süre tasarruf etmelerini sağlamak için alınacak tedbirlere işaret ediyor" dedi. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre, sistemden ayrılanların yüzde 37'sinin 25-34 yaş arasında olduğunu hatırlatan Benli, "Gençlerin BES'te kalış sürelerini artırmak üzere atılması planlanan adımlardan, gençlere önemli bir pozitif ayrımcılık yapılacağını anlıyoruz. Bu önemli bir gelişme" diye konuştu.