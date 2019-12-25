Yurtdışından getirilen cihazlardan ek ücret alınacak

urtdışından

BUGÜN NELER OLDU

getirilen cep telefonu gibi cihazlara ek bandrol ücretleri belirlendi. Buna göre, ticari ithalat maksadı dışında, televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları ve birleşik cihazlar ile bunların dışındaki görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için bir defaya mahsus bandrol ücreti tahsil edilecek. Söz konusu ücretler, oto televizyonu için 8, 51 ekrana kadar televizyonlar için 10, 52-67 ekranlar için 16, 68-85 ekranlar için 22, 86-116 ekranlar için 34, 117-148 ekranlar için 40, 148 ekran ve üstündekiler için 80 euro olarak belirlendi. Ayrıca, yurtdışından getirilecek cep telefonları için 20, bilgisayarlar için de 10 euro ücret ödenecek.