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Bakan Kurum’dan afetzedelere "" sözü

Çevre ve , ’da 4 gündür devam eden şiddetli yağmurdan dolayı evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti. Kurum, burada vatandaşlara " projesi başlayacak" sözü verdi.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 26.12.2019 10:38 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 11:25
Bakan Kurum’dan afetzedelere kentsel dönüşüm sözü

Kentte pazartesi geceden bu yana süren sağanaktan dolayı birçok ev ve iş yeri zarar gördü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da sabah saatlerinde Adana'ya geldi

Bakan Kurum, kent protokolü ile yağmurdan zarar gören Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde oturan vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bakan Kurum, bütün zararların karşılanacağını söyledi. Bakan Kurum bir afetzedeye, "Yüreğir Belediye Başkanımıza talimat verdim. Bu alanda kentsel dönüşüm faaliyeti başlayacak" dedi.

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Bakan Kurum’dan afetzedelere "kentsel dönüşüm" sözü
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