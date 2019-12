Evlere bir haftada fiber sözü

ürkiye'deki

fiber altyapının yüzde 80'inde imzası bulunan Türk Telekom, Aralık 2019 itibarıyla toplam 303 bin kilometre fiber hat ile 7.5 milyon kilometre ağ uzunluğuna ulaştı. Türkiye'nin bir ucundan diğerine en yakın rakiplerinden 7 kat fazla altyapı yatırımı yaptıklarını belirten Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, bugün geldikleri konum itibarıyla 2020'de altyapısı olmayıp altyapı talep eden müşteriye en geç bir hafta içinde fiber hizmeti ulaştırma sözü verdi. Tüm zorlu coğrafi koşullarda, sadece kârlı yerlerde değil Türkiye'nin her karışında, büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade eden CEO Önal, şöyle konuştu: "Her gün altyapımıza ortalama 2 bin kilometre fiber ekliyoruz. Bu Türkiye'nin en batısından en doğusuna kadar her gün en az bir kez gitmek anlamına geliyor. En yakın rakibimizin her 5 birimlik yatırımına karşı biz, 100 birimlik altyapı erişim yatırımı yapıyoruz. Ağustos böceği gibi yüksek ses çıkartmak yerine karınca gibi çalışıyoruz."2019'un şirket için oldukça başarılı geçtiğini kaydeden Ümit Önal, yılın ilk 9 ayında yüzde 15.6'lık büyüme ve 1.9 milyar TL net kâr ile son 11 yılın gelir artışında rekor kırdıklarını söyledi. Türk Telekom'un bu toprakların milli bir değeri olduğunun altını çizen Önal, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydetti. Önal, ülkenin dijital dönüşümüne 14 yılda 16.2 milyar dolar yatırım yaptıklarını, dijitalleşmenin olmazsa olmazı fiber altyapılarını ise son 10 yılda, 10 kattan fazla artırdıklarını belirtti.sahip olduğufiber altyapıyla5G öncesi büyükbir atılım gerçekleştirdiğinisöyleyen ÜmitÖnal, "OECDülkelerinin ortalamalarıdikkatealındığındayüzde 20 seviyesindekiabonefiberleşme oranıylaTürkiye,bu kategoridegelişmiş ülkelerigeride bırakıyor"diye konuştu.Ümit Önal,yaptıkları yatırımlarlason ikiyılda yaklaşık2.2 milyon yenihaneye interneterişimi sağladıklarınısöyledi.