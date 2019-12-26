Evlere bir haftada fiber sözü

Türkiye'deki
fiber altyapının yüzde 80'inde imzası bulunan Türk Telekom, Aralık 2019 itibarıyla toplam 303 bin kilometre fiber hat ile 7.5 milyon kilometre ağ uzunluğuna ulaştı. Türkiye'nin bir ucundan diğerine en yakın rakiplerinden 7 kat fazla altyapı yatırımı yaptıklarını belirten Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, bugün geldikleri konum itibarıyla 2020'de altyapısı olmayıp altyapı talep eden müşteriye en geç bir hafta içinde fiber hizmeti ulaştırma sözü verdi. Tüm zorlu coğrafi koşullarda, sadece kârlı yerlerde değil Türkiye'nin her karışında, büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade eden CEO Önal, şöyle konuştu: "Her gün altyapımıza ortalama 2 bin kilometre fiber ekliyoruz. Bu Türkiye'nin en batısından en doğusuna kadar her gün en az bir kez gitmek anlamına geliyor. En yakın rakibimizin her 5 birimlik yatırımına karşı biz, 100 birimlik altyapı erişim yatırımı yapıyoruz. Ağustos böceği gibi yüksek ses çıkartmak yerine karınca gibi çalışıyoruz."
MİLLİ BİR DEĞERİZ
2019'un şirket için oldukça başarılı geçtiğini kaydeden Ümit Önal, yılın ilk 9 ayında yüzde 15.6'lık büyüme ve 1.9 milyar TL net kâr ile son 11 yılın gelir artışında rekor kırdıklarını söyledi. Türk Telekom'un bu toprakların milli bir değeri olduğunun altını çizen Önal, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydetti. Önal, ülkenin dijital dönüşümüne 14 yılda 16.2 milyar dolar yatırım yaptıklarını, dijitalleşmenin olmazsa olmazı fiber altyapılarını ise son 10 yılda, 10 kattan fazla artırdıklarını belirtti.
GELİŞMİŞ ÜLKELERİ GEÇTİK
Türkiye'nin
sahip olduğu
fiber altyapıyla
5G öncesi büyük
bir atılım gerçekleştirdiğini
söyleyen Ümit
Önal, "OECD
ülkelerinin ortalamaları
dikkate
alındığında
yüzde 20 seviyesindeki
abone
fiberleşme oranıyla
Türkiye,
bu kategoride
gelişmiş ülkeleri
geride bırakıyor"
diye konuştu.
Ümit Önal,
yaptıkları yatırımlarla
son iki
yılda yaklaşık
2.2 milyon yeni
haneye internet
erişimi sağladıklarını
söyledi.