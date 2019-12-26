Evli ve eşi çalışmayan sigortalı için AGİ ne kadar? 2020 AGİ hesaplama tablosu

Çalışanlara, AGİ için ödenmekte olan rakam, kişinin bekar veya evli olması, çocuksuz veya çocuklu olması gibi etmenlere göre, farklı rakam göstermektedir. Bu nedenle vatandaşlar Evli ve eşi çalışmayan sigortalı için AGİ ne kadar olacak sorusuna yoğun olarak cevap arıyor. 2020 asgari ücret ve Asgari Geçim İndiriminin belirlenmesi için gözler komisyonun açıklayacağı rakamlara çevrildi. , 2020 yılında açıklanan rakamlara göre Evli ve eşi çalışmayan sigortalı için AGİ ne kadar olacak? İşte tüm detaylar…

EVLİ VE EŞİ ÇALIŞMAYAN SİGORTALI İÇİN AGİ NE KADAR?

2007'den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ'yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ'nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ'den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor.

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