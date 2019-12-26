Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Evli ve eşi çalışmayan sigortalı için AGİ ne kadar? 2020 AGİ hesaplama tablosu

Evli ve eşi çalışmayan sigortalı için ne kadar? hesaplama tablosu

2020 Asgari ücret ve için gözler saat 14.00'da başlayan komisyon toplantısına çevrildi. Bilindiği üzere burada ödenen rakam, devlet tarafından asgari ücretliye ödenen rakamdır. Zira ödenen bu ücret, işverenin vergisinden düşürülmektedir. Tüm işverenler, çalışanlarına bu ücreti ödemekle yükümlüdürler. Konuyla ilgili olarak binlerce vatandaş internet üzerinden Evli ve eşi çalışmayan sigortalı için ? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2020 yılında açıklanan rakamlara göre Evli ve eşi çalışmayan sigortalı için AGİ ne kadar olacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 26.12.2019 15:53 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 15:53
Evli ve eşi çalışmayan sigortalı için AGİ ne kadar? 2020 AGİ hesaplama tablosu

Çalışanlara, için ödenmekte olan rakam, kişinin bekar veya evli olması, çocuksuz veya çocuklu olması gibi etmenlere göre, farklı rakam göstermektedir. Bu nedenle vatandaşlar Evli ve eşi çalışmayan sigortalı için olacak sorusuna yoğun olarak cevap arıyor. 2020 asgari ücret ve Asgari Geçim İndiriminin belirlenmesi için gözler komisyonun açıklayacağı rakamlara çevrildi. , 2020 yılında açıklanan rakamlara göre Evli ve eşi çalışmayan sigortalı için AGİ ne kadar olacak? İşte tüm detaylar…

EVLİ VE EŞİ ÇALIŞMAYAN SİGORTALI İÇİN AGİ NE KADAR?

2007'den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ'yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ'nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ'den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor.

Detaylar için haberimizin diğer sayfalarını ziyaret ediniz...

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Evli ve eşi çalışmayan sigortalı için AGİ ne kadar? 2020 AGİ hesaplama tablosu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN