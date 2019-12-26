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Son dakika haberi: Flaş gelişme! Yerli otomobilin yollardaki ilk görüntüsü ortaya çıktı…

'nin 'nun () tarafından geliştirilen, ismi, tasarımı, fiyatı ve daha pek çok detayı vatandaşlarımızca oldukça merak edilen ’e ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Türkiye’nin en önemli yatırımlarında olan ve milli proje olması yönünde ülkemiz açısında oldukça önem arz eden milli ve yerli otomobil projesinde her geçen yeni bir gelişme yaşanıyor. TOGG tarafından ismi, görüntüsü ve motor özelliklerinin sır gibi saklandığı milli otomobilin tanıtımı Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamada ilk gösteriminin ne zaman ve nerede yapılacağı duyurulmuştu. Elektrik enerjisiyle çalışacak olan milli otomobile ilişkin daha önce yapılan paylaşımlara bugün yenisi eklendi. üzerinde paylaşılan otomobilin her bir detayı vatandaşların ilgi ve merakını daha da arttırıyor. İşte yerli ve milli otomobile ilişkin son dakika paylaşımının tüm detayları…

Giriş Tarihi: 26.12.2019 19:54 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 19:54
Son dakika haberi: Flaş gelişme! Yerli otomobilin yollardaki ilk görüntüsü ortaya çıktı…

Türkiye'nin yerli ve milli otomobiline ilişkin her geçen yeni bir son dakika gelişmesi yaşanıyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) tarafından ismi, görüntüsü ve motor detaylarına ilişkin tüm bilgilerin sır gibi saklandığı milli otomobilin elektrik enerjisiyle çalışacağı biliniyor. Ülkemizin en önemli yatırımlarında olan ve milli olması yönünden de milletimizin gurur kaynağı olacak projenin tanıtımının ne zaman yapılacağına ilişkin detayları Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamasında duyurmuştu. Bu duyurunun ardından vatandaşlar, TOGG tarafında yapılan sosyal medya paylaşımların ardından daha da ilgi ve merak sahibi oluyor. TOGG tarafından bugün yapılan flaş paylaşım ise vatandaşların ilgisini daha da üst seviyeye çıkardı. İşte son dakika paylaşımına ilişkin tüm detaylar….

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Son dakika haberi: Flaş gelişme! Yerli otomobilin yollardaki ilk görüntüsü ortaya çıktı…
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