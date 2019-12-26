Son dakika haberi: Flaş gelişme! Yerli otomobilin yollardaki ilk görüntüsü ortaya çıktı…

Türkiye'nin yerli ve milli otomobiline ilişkin her geçen yeni bir son dakika gelişmesi yaşanıyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) tarafından ismi, görüntüsü ve motor detaylarına ilişkin tüm bilgilerin sır gibi saklandığı milli otomobilin elektrik enerjisiyle çalışacağı biliniyor. Ülkemizin en önemli yatırımlarında olan ve milli olması yönünden de milletimizin gurur kaynağı olacak projenin tanıtımının ne zaman yapılacağına ilişkin detayları Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamasında duyurmuştu. Bu duyurunun ardından vatandaşlar, TOGG tarafında yapılan sosyal medya paylaşımların ardından daha da ilgi ve merak sahibi oluyor. TOGG tarafından bugün yapılan flaş paylaşım ise vatandaşların ilgisini daha da üst seviyeye çıkardı. İşte son dakika paylaşımına ilişkin tüm detaylar….