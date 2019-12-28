İnşaat sektörüne faiz dopingi

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın müjdesini verdiği sıfır konut alacaklara yüzde 0.79 faiz oranı inşaat sektörünü de heyacanlandırdı. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.8 artarak 48 bin 909 olmuştu. Ancak ikinci el konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83.3 artış göstererek 89 bin 463 olarak gerçekleşmişti. Yeni teşvik sayesinde bu oranların tam tersi bir seyir izlemesi bekleniyor.İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, mevcut dönemde faiz indirimlerinden en büyük payı ikinci el konutların aldığını belirtirken, 'sıra artık birinci elde' yorumunu yaptı. Durbakayım, "Gelecek dönemde zaten ikinci el konutta el değiştireceklerin sayısı giderek azalıyor. Böylelikle hızlı bir sirkülasyon olacak ve stok dediğimiz konutların hızla azaldığını göreceğiz" dedi. KONUTDER Başkanı Altan Elmas da birinci el konut için faiz indirimini 'çok yerinde bir hamle' diye tanımlarken, "Konut satışları ağustostan bu yana çok ciddi ivmelenmişti. İkinci el konut satışlarında çok daha fazla artış yaşandı. Sıfır konutların teşvik edilmesi anlamında önemli bir adım atıldı. Bu teşvik, sektörümüzün de talebiydi. İnsanlarımız birikimlerini ikinci elden ziyade depreme dayanıklı, nitelikli ve enerji verimliliği olan konutlara kullanmış olacaklar. Bu da ülke ekonomisi ve insanların birikimi açısından büyük tasarruf. Bizim de desteğimizle çok daha uygun fiyatlara sıfır konut alabilecekler" diye konuştu. GYODER Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin ise konut kredisi faizinin yüzde 1'in altına düşmesinin gayrimenkul sektörünü harekete geçirdiğini vurguladı. Yetgin, "Birinci el konutlara yönelik düşük faiz oranı uygulaması ülkemizde konut sahipliği oranının artırılması için büyük önem arz ediyor" dedi.