2020 2019’dan daha iyi olacak

BUGÜN NELER OLDU

Bu yıl ekonomide başlayan toparlanma süreci sayesinde iş dünyası 2020'ye yüksek moralle giriyor. Hükümetin aldığı tedbirlerin yanı sıra Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle ellerinin güçlendiğini söyleyen iş dünyasının önde gelen isimleri, 2020 için yatırım ve istihdam mesajı verdi. Faiz indiriminin yeniden yatırım iklimi oluşturduğuna dikkat çeken patronlar, "Ekonomi üzerindeki belirsizlik havası her geçen gün dağılıyor. Bu nedenle yatırım ve istihdamı yeniden gündemimize aldık" dedi. Türkiye'nin en büyük gücünün yüksek üretim potansiyeli olduğu mesajını veren iş insanları, bunun için gerekli ortamın yeniden sağlandığına vurgu yaptılar. İş insanlarının birleştiği ortak konu ise 2020'nin Türkiye için çıkış yılı olacağı öngörüsü oldu. İşte Türk ekonomisine yön veren patronların 2020 beklentileri..TÜRKIYE'NIN 2020'ye daha güçlü girdiğini söyleyen Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, "Her yıl 2 milyar TL yatırım yapıyoruz. Türkiye büyüyor, 2020 ve sonrasında yatırıma aralıksız devam edeceğiz" dedi. Ekonomide bir dengelenme süreci yaşadığımızı anlatan Zorlu, "Yüzde 3-4 büyürüz" diye konuştu.EKONOİNİN başarılı bir yılı geride bıraktığını söyleyen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, güçlü ihracat performansı, ekonomi yönetiminin aldığı önlemler ve faize karşı verilen mücadelenin 2020 için güven verdiğini ekledi. Tosyalı, "Hedefler tutacak" dedi.2020'YE pozitif baktıklarını söyleyen IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, "Ekonomi yönetimimiz, yeni sistemde önemli bir deneyim elde etti. Programlar da sürece büyük katkı sunuyor. Zorlu süreci büyük oranda geride bıraktık. Ülke olarak yeni bir döneme girdik" dedi. Yatırım için büyüme olması gerektiğini söyleyen Çeçen, sürecin yeni yatırımları da beraberinde getireceğini belirtti.TÜM iş planlarını 2020'nin daha iyi bir yıl olacağı beklentisiyle yaptıklarını söyleyen Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, son dönemde finansal sistemde başlayan düzelme eğilimine dikkat çekti. Gerek yatırımlar gerekse ticari hayat açısından daha pozitif bir ortamın oluşmaya başladığı mesajını veren Ali Kibar, "Tüm göstergeler daha iyi bir dönemin başladığına işaret ediyor. Bu beklentiler doğrultusunda planlarımızı yapıyoruz. Artık iş dünyası için daha iyi bir dönem başladı" diye konuştu.TÜRKIYE'NIN 2020'ye daha umutlu girdiğini söyleyen Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, faizlerin düşmesinin iş dünyasının önünü açtığını söyledi. Düşük faizin iş dünyasında yeniden yatırım iklimi yarattığını söyleyen Konukoğlu, "Bu durum, işsizliğin çözümüne pozitif etki yapacak" dedi.EKONOMİDE2020'nin temel meselesinin büyümenin niteliği olduğunu söyleyen Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, "Sürdürülebilir bir büyüme dönemi başlatacak politikalar bekliyoruz. Kalıcı büyümenin temel dayanağı sabit sermaye stokunu artırmaktır. Dünyadaki büyük yatırım arayışını ülkemize çekmeliyiz" dedi.2019'U yurtdışı satışlarının da etkisiyle başarıyla kapattıklarını söyleyen Şölen Çikolata'nın CEO'su Elif Çoban, 2020'de yurtiçi ve yurtdışında büyümenin daha kolay olacağı öngörüsünde bulundu. Çoban, şunları söyledi: "Faizlerin düşmesi ve ciddi yatırım teşviklerinin devreye girmesiyle birlikte sanayi kanadında yatırımların artacağını düşünüyorum." Faizlerde yaşanan gerilemenin piyasaları rahatlattığını söyleyen Yeşim Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Şankaya ise "2020 bizim için 2019'dan daha iyi bir yıl olacak" dedi. Sanayicinin yeniden yatırımı gündemine aldığını söyleyen Şankaya, yatırım için hükümetin çok iyi teşvikler verdiğini kaydetti. Yüksek faizlerin iş dünyasında büyük sıkıntı yarattığını söyleyen Mudo'nun Onursal Başkanı Mustafa Taviloğlu, "Şimdi gelinen seviyelerle birlikte rekabet edebilme imkânımız arttı" dedi. Ekonomide alınan tedbirlerle güven ortamının tesis edildiğini söyleyen Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi İmam Altınbaş, "2020 Türkiye için çıkış yılı olacak" diye konuştu.