İnşaat yeniden yükseliyor

BUGÜN NELER OLDU

Gayrimenkul sektörü, zorlu bir yılı geride bırakırken, 2020 yılına düşen konut kredisi faiz oranlarının oluşturduğu hareket sayesinde umutlu giriyor. 2019'un 11 ayında toplam konut satışları 1 milyon 146 bin 655'e ulaştı. 2020'de ise toplam konut satışlarının 1.2 milyon adedi aşması ve yabancıya 50 bin konut satışıyla yeni bir rekor kırılması bekleniyor. Yeni yılda gayrimenkul sektörünün beklentileri arasında tapu harcı ve KDV indirimi gibi teşviklerin devam etmesi var.Konut sektörü, 2019 yılına kötü başlamış, yılın son çeyreğine kadar aylık konut satışları 100 binin altında kalmıştı. Merkez Bankası'nın yılın ikinci yarısından itibaren dört toplantısında faizi yüzde 24'ten yüzde 12'ye çekmesi konut kredi faizlerinin de gerilemesini sağladı. Hem kamu hem de özel bankalarda yüzde 1'in altına inen konut faizleri, satışları uçurdu.Konut satışları faiz indirimlerinin yarattığı dopingle geçen yılın yalnızca yüzde 10 gerisinde kaldı. İpotekli (kredili) konut satışları kasımda yüzde 724.8, ekimde yüzde 525.1, eylülde yüzde 410.2, ağustosta yüzde 168 yükseldi. 2018'de toplam 276 bin 820 konut krediyle satılmıştı. 2019'un 11 ayında ise 282 bin 230 kredili konut satışı yapıldı.Yılın ilk yarısında sektör olarak zorlandıklarını ancak sonunu iyi toparladıklarını kaydeden KONUTDER Başkanı Altan Elmas, "Ekonomide dengelenme sürecinin kazanımları da moral verici oldu. Kredi maliyetlerinin düşmesiyle krediyle konut almak pek çok insan için makul hale geldi. Yılın ilk yarısında yaşadığımız düşüşü ikinci yarıda telafi etmeyi hedefliyorduk ve bu yöndeki çalışmalarımız meyvesini verdi. Sektörümüz adına bu moral verici rakamların devam etmesini ve 2019 yılını geçtiğimiz yıla yakın bir satış hacmiyle kapamayı ümit ediyoruz" diye konuştu. Elmas, şöyle devam etti: "Beklentilerimiz son derece pozitif. Genel ekonomide de bütün veriler beklentimizi destekliyor. Bütün parametrelerde pozitif büyüme, yukarı doğru hareket gözüküyor. Bizim sektörümüz de artık negatif değil, pozitife döndü. 2020'de dünyadan da iyi tablolar var. Türkiye 2020'yi çok daha iyi bir performansla geçirecek. Konut satışları da öyle olacak."