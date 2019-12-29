Küçük evlerini yurtdışına taşıyacak

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Nef, yurtdışına götürdüğü 'Foldhome' konseptinin ardından 'küçük evleri' de taşıyacak. Küçük metrekareli evlerin iç dizaynını Türkiye'de üretip, bunları konteynırlarla yurtdışına götürecek. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, "Hedefimiz yurtdışındaki küçük metrekareli evlerin iç dizaynını Türkiye'de üretip yurtdışında montajını yapmak. İlk pilot uygulamamız Almanya'da olacak. 2 yıldır dünyanın en ünlü tasarımcılarından biriyle çalışıyoruz. Detaylarını önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Burada hedefimiz evlerde metrekareleri en küçük ayrıntısına kadar kullanmak. Bu yolla hem yurtdışındaki yüksek işçilik maliyetlerini aşağı çekecek hem de ülkemizdeki tedarikçilerin yurtdışına açılımını sağlayacağız. Bu ülkemizin katma değerli ihracat hedefine de büyük katkı sunacak" şeklinde konuştu.Timur, yılı 900 milyon TL'nin üzerinde bir ciroyla kapatacaklarını belirtirken, 782 konut satışı gerçekleştirdiklerini söyledi. Timur, "2020'de ciromuzu yüzde 30'un üzerinde artışla 1.2 milyar liraya yükseltmeyi öngörüyoruz. 2019'da teslim ettiğimiz konut sayısı 2 bini geçti. Gelecek yıl için de hedefimiz 2 bin konutu teslim etmek" dedi. 2020 yatırım planlarını anlatan Timur, "Biri Frankfurt biri Hannover'de olmak üzere iki proje için çalışıyoruz. Almanya'da üç farklı proje daha geliştirmek istiyoruz. New York ve Almatı'da da yeni projeler düşünüyoruz. İstanbul'da Beykoz ve Bebeköy'de iki proje düşünüyoruz. Bodrum'da da fiyat olarak ulaşılabilir bir proje için çalışıyoruz" diye konuştu.