Mega şehirler planlı şehre dönüşecek

BUGÜN NELER OLDU

GAYRIMENKUL sektöründe artık çok daha bilinçli tüketici profiliyle karşı karşıya olduklarını vurgulayan Mesa Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, insanların iyi tasarlanmış, konforlu, altyapısı hazır, geleceğin ihtiyaçlarını dikkate alan, bütünleşik yaşam alanları talep ettiğini söyledi. Boysanoğlu, sadece binaların değil, mahallelerin hatta şehirlerinde dönüşüme uğradığını belirterek, "Gelecekte mega şehirler yerini nüfus açısından planlı şehirlere bıracak. Kaynakları daha verimli kullanmamız için bizi yönlendiren, çöpünü enerjiye dönüştüren, enerji tasarruflu, sürdürülebilir şehirler olacak" dedi. Günümüzde yok olma aşamasına gelen mahalle kavramının geleceğin şehirlerinde yeniden hayatımıza gireceğinin altını çizen Boysanoğlu, "Şehirler, bireyleri yalnızlaştıran değil kaynaştıran gerçek ilişkiler kurduran, sıcak komşuluk ilişkilerinin olduğu, eğitim, sağlık, spor, kültür sanat, ticari alanlarıyla kendi kendine yeten mahallelerden oluşacak. Bulunduğu coğrafya ile barışık, yaşayanlarını doğayla buluşturan, insanların yanı sıra diğer canlılara da yaşam alanları sunan doğayla daha bütünleşik şehirlerimiz olacak" diye konuştu.