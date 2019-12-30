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Dolar/TL değişimleri: , kaç TL? 30 Aralık Döviz kurları son durum!

ile ilgili gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere son dönemde döviz kurları sürdürdüğü hem ülkemizde hem dünya piyasalarında dengesiz grafik seyrediyor. Hal böyleyken, global piyasalarda dahi uzmanlar doları yatırım aracı olarak tercih etmiyor. Onun yerine bu noktada altının daha güvenli bir yatırım aracı olacağını belirtiyorlar. Ancak yine de dolar, dünyada en çok işlem gören 6 para biriminden biri olarak biliniyor. Hal böyleyken, vatandaşlar gün içerisinde , kaç TL? sorusunu araştırıyor. Sabah.com.tr olarak 30 Aralık döviz kurları son durum sizler için hazırladık ve son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinde yer verdik…

Giriş Tarihi: 30.12.2019 10:30
Dolar/TL son dakika değişimleri: Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL? 30 Aralık Döviz kurları son durum!

Döviz kurları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde 5.94 seviyelerinden işlem görüyor. Euro ise şu sıralar 6.66 civarında seyrediyor. 2019 yılını artık kapatmaya hazırlanan doların 5.94-5.95 bandında devam ediyor. Hem yurt içi hem yurt dışı piyasalarını anlık takip eden vatandaşlar ise bu noktada, kurun yeni yıl öncesinde çok fazla hareketleneceğini düşünmüyorlar. Bilindiği üzere dolar son dönemde dünya piyasalarında güvenilirliğini kaybeden para birimi arasında yer alıyor. Bunun başlıca sebebi ise sıklıkla çizdiği dengesiz grafik oluyor. Hal böyleyken, uzmanlar vatandaşların altına yönelmesi konusunda önerilerde bulunurken, Sabah.com.tr olarak biz konuyla ilgili son dakika gelişmeleri sizler için hazırladık. Peki, 30 Aralık dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte detaylar…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR? 30 ARALIK DOLAR EURO ALIŞ SATIŞ FİYATI

2019 yılını kapatmaya hazırlanan piyasalarda, dolar/TL kuru 5,94-5,95 bandındaki hareketini yılın son haftasında da sürdürüyor.

Dolar, 5,94 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,62 TL'de yer alıyor.

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