Dolar/TL son dakika değişimleri: Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL? 30 Aralık Döviz kurları son durum!

Döviz kurları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde 5.94 seviyelerinden işlem görüyor. Euro ise şu sıralar 6.66 civarında seyrediyor. 2019 yılını artık kapatmaya hazırlanan doların 5.94-5.95 bandında devam ediyor. Hem yurt içi hem yurt dışı piyasalarını anlık takip eden vatandaşlar ise bu noktada, kurun yeni yıl öncesinde çok fazla hareketleneceğini düşünmüyorlar. Bilindiği üzere dolar son dönemde dünya piyasalarında güvenilirliğini kaybeden para birimi arasında yer alıyor. Bunun başlıca sebebi ise sıklıkla çizdiği dengesiz grafik oluyor. Hal böyleyken, uzmanlar vatandaşların altına yönelmesi konusunda önerilerde bulunurken, Sabah.com.tr olarak biz konuyla ilgili son dakika gelişmeleri sizler için hazırladık. Peki, 30 Aralık dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte detaylar…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR? 30 ARALIK DOLAR EURO ALIŞ SATIŞ FİYATI

2019 yılını kapatmaya hazırlanan piyasalarda, dolar/TL kuru 5,94-5,95 bandındaki hareketini yılın son haftasında da sürdürüyor.

Dolar, 5,94 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,62 TL'de yer alıyor.